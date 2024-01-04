物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

▲桃園汽車貨運公會理事長徐振坤表示：物流車被拒保，將造成貨運業經營陷困境。（圖／公會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近日經營物流業及貨運業的會員們向公會反映，在交通違規記點實施後，產物保險公司拒保物流車的第三責任險，使得百部車輛無法找到合適的保險公司投保，桃園市汽車貨運公會理事長徐振坤表示，恐將造成貨運業經營困境及被害人求償無門。

徐振坤4日指出，桃園市近年來因桃園航空城進入實質開發，人口移入，帶動工商產業發展，物流車、預拌混凝車增加；在交通違規記點實施後，公會會員華碩物流公司竟面臨產物保險公司拒保物流車的第三責任險情形，使得該公司的百部車輛無法找到合適的保險公司進行投保。

此一情形，除將對華碩物流公司的營運產生不利影響，同時也可能對其他相關產業和社會造成連鎖反應。首先，沒有第三責任險的保險覆蓋，將增加華碩物流公司面對事故風險的風險。在貨物運輸過程中，如果發生交通事故或造成第三方損害，公司可能需要自行承擔賠償責任，這將對企業的財務狀況產生沉重的負擔。

其次，無法投保第三責任險也可能影響到整個物流行業的穩定運作。若物流公司無法獲得充分的保障，可能導致行業內的風險意識下降，進而增加事故發生的可能性。這可能對其他道路使用者和商業合作夥伴帶來不安全因素，損害整體社會的利益。

徐振坤說，人流和物流，帶動金流的暢通和經濟的發展，政府可以透過立法或相應政策，促使保險業更加公平合理地對待貨運業。同時，政府也可以透過協調保險機構和物流公司之間的對話，以找到解決方案，確保物流車輛能夠正常投保，減少可能的社會風險。