台61竹南段聯結車闖紅燈！物流車遭撞原地轉2圈...貨物全噴飛

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱快速道路苗栗縣竹南崎頂路段昨(26日)下午發生大車事故，一部直行的聯結車疑似闖紅燈，撞上路口左轉的物流貨車，物流貨車駕駛受傷送醫，所幸沒有生命危險，2車駕駛都沒有酒駕，相關肇事責任警方還要調查釐清。當時的監視器畫面27日曝光，遭撞的物流車像陀螺般旋轉，場面十分驚險。

▲台61線西濱快速道路竹南崎頂海水浴場路口26日下午聯結車闖紅燈，撞擊左轉物流貨車，物流貨車駕駛受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

竹南警分局表示，昨(26日)下午14時13分許接獲報案，台61線快速道路87.6公里崎頂海水浴場前路口，發生一起大貨車與聯結車交通事故，警方獲報立即派遣員警趕赴現場處理。

員警到場後，發現物流貨車駕駛有傷勢，立即通報消防救護車將傷者送醫，而事故現場有大範圍散落物、油漬則通知苗栗工務段到場清理，警方也利用巡邏車、交通錐及防撞車於事故上游端警示，疏導交通及避免2次事故。

警方初步調查，事故發生時該路口號誌為台61線側車道左轉箭頭綠燈，35歲翁男駕駛物流貨車在南下側車道左轉，被南下主(快)車道32歲陳男駕駛聯結車撞擊，直行聯結車疑似闖紅燈，物流貨車被撞後還在原地轉2圈，貨車上包裹也散落車道，貨車駕駛背部疼痛、流鼻血送醫，沒有生命危險。

警方對2車駕駛酒測均無酒駕情事，詳細肇事原因待後續調查釐清，警方也將對相關違規情形依規定辦理。