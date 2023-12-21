交通違規記點放寬　桃園汽車貨運公會批：無法改善交通環境

▲交通違規記點項目新修正放寬，桃園汽車貨運公會認為仍無法改善交通環境。（圖／徐振坤提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市汽車貨運公會理事長徐振坤20日表示，交通部滾動廣納各界意見，提出上下客貨臨停違規記點微調作法，「交通違規記點項目新修正放寬，上下客貨在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨停違規免記點」。這種方式似乎只是政府想要透過嚴厲懲罰擺脫道路安全惡名，但卻無法徹底解決問題。

在台灣，違規罰款與記點制度的實施被視為一種「一罪雙罰」，而對職業駕駛的加重處罰更顯得像是在傷口灑鹽。目前台灣的道路規劃狀況下，更應該著重於教育，透過提升駕駛者的道路安全意識來改善交通環境。

僅仰賴罰款與記點，對於職業駕駛而言，不僅剝奪了他們的工作權，還可能使得他們難以謀生。在道路規劃不足的情況下，政府應該積極進行教育宣導，提高大眾對交通安全的認識。這樣的做法可以培養駕駛者的主動遵守交通法規的習慣，減少事故發生的機率。

因此，政府應該反思嚴罰是否能真正解決道路安全的問題，而更應該朝向教育方向發展，提高人們的交通安全素養，這樣才能在根本上改善交通狀況，使道路更安全。

今年6月30日交通違規記點新制上路後，引發職業駕駛人及相關公會等社會各界關注，普遍認為部分違規停車記點項目，在相關停車配套措施未完成前應暫緩實施，交通部滾動廣納各界意見提出上下客貨臨停違規記點微調作法，「上下客貨在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨停違規免記點」。

桃園市政府交通事件裁決處處長林文閔表示，依照112年11月24日新修正完成裁罰細則規定及修正記點項目，因上下客貨在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨時停車及騎樓停車違規，若無妨礙人車通行，可施以勸導免予舉發；確有妨礙人車通行情事無法勸導處理時，則不予記點但是仍然要處罰鍰。另依規定「路段紅線違規停車不是民眾可檢舉及記點項目」，紅線違規停車僅會罰鍰，但並不會記點。

交通違規記點制度施行，主要為加強矯正交通違規累犯，新修正道路交通管理處罰條例部分條文生效施行。汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例規定者，除依規定處罰外，並得依對行車秩序及交通安全危害程度記違規點數1點至3點，違規記點於1年內記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月，並應接受道安講習。

依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第2條第5項違規記點規定，常見民眾違規項目，例如在人行道、行人穿越道、交叉路口停車、超速、未打方向燈、紅燈右轉，或併排停車等記點數1點；行駛高速公路或快速公路不依規定使用燈光等記1點；行駛高速公路或快速公路未依規定變換車道、超速等記2點；未停讓行人、闖紅燈、危險駕駛(蛇行、逼車、超速40公里以上)等記點數3點。

林文閔處長呼籲，建議民眾收到交通違規罰單，可至監理服務網、監理服務APP、超商多媒體機查詢記點次數。如車主為法人或罰單非本人駕駛，請向應到案處所申請歸責駕駛人。