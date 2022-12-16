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社會 社會焦點 保障人權

空氣都甜甜的！物流車出包「在地飲料」爆噴　他播佛經買早餐驚逃

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市大學路今（16）日上午8時許發生事故，一輛載滿鋁箔包飲料的物流車疑似貨物捆疊不牢固，大量散落車道，飲料幾乎堆成小山並包圍路旁一輛自小客車，該車駕駛當時在車旁，幸狂奔逃離未受波及，鋁箔包佔據外側車道及機車道，路過熱心民眾捲起衣袖協助清除障礙物，肇事原因尚待警方將進一步調查釐清。

▲斗六大學路一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六大學路與榮譽路口一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜衝出車廂，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日上午8時9分一輛由陳姓男子（41歲）駕駛46噸全聯結車載運鋁箔包飲料，行經斗六市大學路一段接近榮譽路口時，疑似車廂中的貨物捆疊不牢固，傾斜後撞開歐翼車廂門連同棧板散落車道，不少鋁箔包因為撞擊摔落而爆開，滿地飲料、連空氣中都充滿甜味。

▲斗六大學路一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲物流車緊急停靠路邊，棧板上的飲料搖搖欲墜。（圖／記者蔡佩旻攝）

案發時，路旁一名張姓男子剛停好車要到榮譽路口買早餐，張男受訪表示，車上播放著佛經來到這裡想買早餐停靠路邊，鎖好車門才走一步，只聽見後方傳來巨大聲響，頭也沒回地往前急奔，跑了幾步才回頭看，整個車道都是棧板和飲料，幸好當下附近也沒有其他人，萬一路口有機車正在停等，棧板從天而降，後果不堪設想，心有餘悸直呼佛祖保佑。

▲斗六大學路一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲藍色自小客車駕駛心有餘悸表示幸好附近沒任何車輛，否則後果不堪設想。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，物流車為大學路北上直行，因肇事前一個路口有裝設測速取締（限速60）研判車速不快，不排除貨物疊放車廂時已不平穩，通過彎道時發生傾倒致撞開車廂門並散落車道。

警方表示，陳姓物流車駕駛並無酒駕情事，該車已違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

▲斗六大學路一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鋁箔包摔地破損，「在地飲料」使空氣中都充滿甜味。（圖／記者蔡佩旻攝）（下同）

斗六警分局呼籲駕駛人，上路前務必將車上貨物綑綁牢固，以免掉落物造成行車上安全及意外，屆時不僅會依道路交通管理處罰條例開罰，如肇事導致人員傷亡或車損都還得面臨民事求償與過失刑事責任，實在是得不償失。

▲斗六大學路一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六大學路一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六大學路一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六大學路一輛物流車滿載鋁箔包飲料，疑因疊放傾斜，飲料散落路面。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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