公主行醫！吳欣盈親民「亞洲蹲」幫擦藥　流利台語問傷情

記者陳家祥／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈4日下午到高雄進行車隊掃街，得知一位民眾為了想與她合照不幸受傷，她驚訝之餘仍指揮若定，除了趕忙上前關心外，還要維安人員、競選團隊成員去張羅急救箱、消腫用的冰塊等，還霸氣亞洲蹲，展現不同於過往「公主」標籤的親民的一面。

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈掃街遇民眾受傷熱心幫忙。（圖／擷取自民眾黨直播畫面，下同）



2024年總統選舉倒數8天，民眾黨近期展開全台車掃活動，總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈兵分兩路，分別從北部、南部開始，要在選舉最後階段握遍支持者的手，全力衝刺選票。

吳欣盈車隊4日來到高雄小港大菱市場掃街，得知有民眾受傷的消息後，臉上露出震驚神情，趕忙穿越重重人群、機車來到該名受傷婦人的身旁關切，一邊用流利的台語詢問傷勢，一邊拉起婦人的褲管查看。同時還要一旁的維安、選舉團隊人員趕忙去拿急救箱。

拿到急救箱後，吳欣盈親自用生理食鹽水、優碘等先幫該名婦人消毒傷口、然後貼上OK蹦。由於婦人的傷勢不嚴重，因此吳欣盈簡單處理過後，便要團隊人員去拿冰塊。

陪同掃街的吳欣盈競選辦公室發言人陳宥丞說，該名支持者見到吳欣盈後，因情緒亢奮跑步過馬路想要合照，卻意外與路邊停放的機車碰撞受傷，吳欣盈知情後立刻協助處理傷口。