圖／「兄妹」人氣旺！柯文哲、柯美蘭新竹車掃　高虹安現身揮手相挺

▲柯文哲全台車掃第四天抵達新竹縣。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲自1日啟動全台車掃，4日抵達新竹縣市，相較於3日在桃園下綿綿細雨且氣溫較低，今回到「家鄉」時人氣明顯較旺，並不斷喊著「新竹出總統」打故鄉牌；而到新竹市時，柯文哲更是與妹妹、新竹市立委候選人柯美蘭一同車掃，途中經過新竹市政府時，民眾黨籍新竹市長高虹安也站在陽台揮手打招呼。

柯文哲車掃大隊於4日抵達「家鄉」新竹縣市，第一站先從新竹縣竹北市的新竹縣議員林碩彥服務處出發，但從上午9時左右開始車掃，過沒多久，當「麥克風手」的林碩彥聲音明顯不佳，出現「燒聲」等狀況，才緊急改由柯文哲本人親自出面，向民眾喊話。

雖然今日天氣好，但由於新竹縣車掃時間為上班時間，所以經過住宅區的時候，幾乎沒有民眾走在路上，更不用說是揮手回應。但當車掃陣仗離開住宅區，經過市場、大馬路後，人氣明顯上升，而前導車麥克風也不斷喊著「柯文哲來了」、「新竹要出總統了」等，讓不少民眾從窗外探頭或走出大門拿手機拍照、錄影。

有趣的是，當柯文哲戰車經過大馬路時，只見有一名拄著拐杖、正在過馬路的阿嬤，突然情緒激動地拔腿奔向車隊，讓柯文哲驚呼「阿嬤你要小心！」而車掃進入第4天的同時，也象徵民眾黨「白紙運動」邁入第4天，越來越多柯粉們手持自製看板或白紙，寫下對柯文哲想要講的話，還不忘提醒坐在媒體車前的媒體「一定要記得拍到」，相當熱情。

而當柯文哲抵達新竹縣的車掃終點時，因為要上高速公路，便更換座車前往新竹市。此時一旁搖旗相挺的支持者們，除了大喊「台灣的選擇」等加油聲之外，還有人拿出蒜苗送給柯文哲，祝他凍蒜。

隨後，車掃團隊來到新竹市的柯美蘭服務處，由柯文哲、柯美蘭「兄妹檔」兩人一起車掃。柯文哲也拿起麥克風表示，身為兄妹不來幫忙實在不行，並不斷強調「認真是一種文化」，隨即啟動車掃行程；但儘管柯文哲的老家就位在新竹市，此次路線也沒有經過，甚至連家附近都沒前往，而先前飽受爭議的隆恩段農地周圍，更是完美避開。

不過，由於抵達新竹市的車掃時間已經接近中午，所以人氣明顯增加，加上路線經過清華大學、陽明交通大學等，路上有許多大學生下課外出吃飯，而柯文哲在青年支持度普遍較高，場面看起來更加熱鬧。

途中還有一名青年，手持「我爸是苗栗國深藍，他因為我選擇柯文哲」等紙板，另還有工人在椅子上貼著「台灣的選擇」，並高舉用油漆噴的「KP」應援看板。另外，當柯文哲車掃車隊經過新竹市政府前，只見高虹安也特別站在陽台，對著柯文哲車隊打招呼揮手。

▼新竹市長高虹安。（圖／記者袁茵攝）

▼柯文哲全台車掃第四天抵達新竹市，經過柯文哲曾就讀的新竹高級中學。（圖／記者袁茵攝）