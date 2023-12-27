機車改裝排氣管要認證登記！明年元旦實施　違反最高罰5400元

▲環境部與交通部宣布，明年元旦起，機車改裝排氣管要經過認證與登記。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

目前改裝排氣管僅規定排氣管的排氣角度及高度。為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，環境部與交通部今（27日）宣布，從明年元旦起，改裝排氣管需經過合法業者辦理，且繳驗改（加）裝設備統一發票，再經公路監理機關檢驗合格後辦理變更，緩衝期則有1年；2025年元旦起若未認證且經檢驗不合格，合計最高可處罰5400元。

不少機車族改裝排氣管，高分貝噪音嚴重影響民眾安寧，但現行法規對改裝排氣管，僅規定排氣管的排氣角度及高度。為從源頭解決問題，行政院邀集環境部與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，由環境部訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，交通部修訂「道路交通安全規則」，並在今天宣布，從明年元旦起實施。

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環境部大氣環境司長張順欽指出，明年新制推動後，民眾若變更機車排氣管設備，必須經過合法業者辦理，且繳驗改（加）裝設備統一發票，再經公路監理機關檢驗合格後辦理變更，且應使用環境部噪音管制認證。預計明年元旦起列為檢驗項目，在12月31日前可以免出具統一發票，經過公路監理機關檢驗合格可辦理變更。

▲環境部與交通部宣布，明年元旦起，機車改裝排氣管要認證與登記。（圖／記者許敏溶攝）

而為了協助已經改裝排氣管的機車車主辦理噪音檢測，張順欽表示，環境部規劃1年的緩衝配套措施，明（2024年）12月31日之前，車主都可到環境部架設的「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」進行掛號登錄作業，輸入車主及車輛資料後可雲端取號，再公告通知民眾免費受檢。車主若在路邊遭攔查，已取號車主會放行，但未取號車主將協助取號與執行檢測，不合格車主仍會依照噪音管理法告發。

環境部提醒機車車主，排氣管認證新制緩衝期1年後，從2025年元旦起實施，屆時車主改裝排氣管，得自行付費委託實驗室檢測，屆時未認證通報者，依規定可處罰900至1800元，檢測不合格者一律告發，依法可處罰1800至3600元，換言之，改裝排氣管未認證且經檢測不合格者，最高可處罰5400元。

▲▼環境部與交通部宣布，明年元旦起，機車改裝排氣管要認證與登記。（圖／環境部提供）