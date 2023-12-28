兒為救災殉職！分隊長父「撫屍大哭」痛喊：我的小孩啊…淚送上車

記者黃彥傑、戴若涵／新竹報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍28日上午發生大火！警消獲報到場，將4名受困外籍移工救出，但分隊長游尚樺再度率隊進入火場搜索時，卻遭濃煙嗆昏，被發現時已失去生命跡象，送醫宣告不治。蔡父接到消息後，趕到醫院見兒子最後一面，他激動地撫屍痛哭，畫面令人鼻酸。

▲新竹縣湖口鄉火警，消防分隊長殉職，父親心碎痛哭。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

新竹縣消防局28日上午7時33分接獲通報，安宅四街一處民宅發生火警，隨即派員前往搶救，火勢於上午8時28分撲滅，同時救出4名外籍移工，但分隊長游尚樺再率隊入內搜索時，卻遭濃煙嗆傷昏迷，倒臥2樓樓梯間，被救出時已無呼吸心跳。救護人員緊急將他送往醫院搶救，人仍於上午9時09分不幸宣告不治。

據了解，游尚樺年僅29歲，為中央警察大學81期畢業，先前曾在新北市政府消防局竹圍分隊擔任分隊長，2022年9月才到新竹縣服務，擔任新工分隊分隊長，各項學、經歷都相當完整，而胞弟也同樣從事消防工作，在陽明山分隊服務。

游尚樺的父親、弟弟接獲消息後，趕往醫院見兒子、哥哥最後一面。游父坐在椅子上嚎啕大哭，見兒子遺體移出時，他難忍哀傷地上前撫屍，痛喊「我的小孩啊…」，進電梯時更激動地趴在兒子屍身上，下樓淚送兒子上車送往殯儀館。現場消防及其他人員見狀，則是向游尚樺的遺體敬禮送行，場面相當哀戚。