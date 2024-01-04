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獨／要大選了「鮭魚」還沒改名！投票通知姓名欄變長：要容納50字

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2024總統大選即將於1/13舉行，台灣設計研究院與中選會合作，階段性優化選舉公報、投開票所指標、選票、投票通知單等，目標讓所有民眾更清晰、直觀的掌握資訊。其中還在測試的「投票通知單」姓名欄變長，設計團隊表示，因為特地去做姓名調查，發現最長的名字有50個字，「要全部容納得下」，而前幾名姓名最長的人全都有「鮭魚」。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

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▲「選舉美學」優化不只是為了「變好看」，還力求資訊的易讀、清晰等元素。（圖／記者林育綾攝）

台灣設計研究院今（4）日公布三階段優化「選舉美學」成果，設研院表示，選舉是重要的人民行動，2021年起主動向中央選舉委員會（中選會）敲門拜訪，以每次選舉都會派發給家家戶戶的實體「選舉公報」為第一階段合作，期望透過設計能量的導入，提供民眾更清晰、順暢的選舉體驗和投票現場。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（Before：過去公報左右各半的文字編排與佈置圖例，較難滿足大眾閱讀書報之習慣與需求）（圖／台灣設計研究院）

▲「改造前」的選舉公報，左右各半的文字編排與佈置，容易閱讀疲勞，較難滿足大眾閱讀書報之習慣與需求。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。「2024總統大選」選舉公報，就是優化改造的版本。（圖／記者林育綾攝）

▲改造後的選舉公報，優化欄位及編排等項目，清晰易讀。（圖／記者林育綾攝）

中選會和設研院攜手優化的項目中，第一階段是2021年12月的公投公報，像是公報刊頭、字體、欄位編排等，都進行優化改造，降低「閱讀疲勞」問題，還新增選民視角的「投票流程圖」。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

▲以選民視角優化設計的「投票流程圖」。（圖／記者林育綾攝）

第二階段持續針對「選舉公報」優化，還包括選票、投票通知單、投開票所標示⋯等相關印刷品的改造。今年大家拿到的「2024總統大選」選舉公報，就是優化改造的版本；而到時候在全台的投開票所現場，也都能看見改造後的標示，整合色彩、尺寸、文宣資訊，更清晰的傳遞，強化溝通效率。

●「鮭魚之亂」也影響設計改造

有趣的是，「投票通知單」在優化改造過程中，特地將投票權人的姓名欄位擴增，是因為團隊調查台灣公民的姓名時，發現最長的名字「有50個字」，因此特地將欄位增長，就是為了「要能容下最長名字所有的字」。團隊人員透露，「沒錯，就是鮭魚」、「在前幾名姓名最長的人當中，名字都有鮭魚」。

▲「鮭魚之亂」期間創下最長改名紀錄，男大生50個字挑戰系統極限。（圖／民政局提供）

由於2021年壽司業者推出姓名中有「鮭魚」兩字可享免費優惠，當時引發一波「鮭魚之亂」，許多人為了吃大餐而紛紛跑去改名，其中一位88年次的陳先生，改為「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」50個字，創下全台最長名字紀錄。

有些人刻意不改回來，有些人則是超過改名上限次數而「改不回來」，因此如今的投票權人當中，還有很多「鮭魚」。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／記者林育綾攝）

▲改造優化的「投票通知單」，姓名欄位變長了。（圖／記者林育綾攝）

不過這個新版的「投票通知單」目前仍在進行系統測試中，還沒有在今年總統大選使用，待測試完成後，預計明年起就可通用。

●「圈票處」改造更舒適

第三階段擴大優化項目，包含政見發表會、中央選情中心、投開票所內的遮屏等項目，都是團隊著眼之處。其中針對投開票所內的「蓋章處遮屏」，調研了許多國際案例，因為遮屏同時要考量選務人員在意的便利性、隱蔽性、整體形象；還有選民期待的專業度、安心感，並適合不同使用者的尺度規劃。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。Before：過去遮屏臨時感強烈、組裝收納不易。（圖／台灣設計研究院）

▲過去圈票處的遮屏臨時感強烈、組裝收納不易。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

▲▼優化後的圈票處，預計明年在全台實行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

團隊分享，遮屏不能完全遮擋，是為了避免選民在投票時有違法行為；但也必須有隱私性，因此以半透明但同時具有隱蔽性的灰廉來設計，組裝輕便、好拆卸，跟過去各個投開票所自行四處找來蕾絲、泛黃布簾相比優化不少。

而考慮到身心障礙者投票權益，也特地請身障者作為顧問，實際體驗，設計出高度、寬度、空間、包括桌子深度等都更合適的圈票處。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

▲針對身心障者，也設計更符合需求的圈票處。（圖／記者林育綾攝）

不過，目前改版的圈票處還未遍及全國，「2024總統大選」將在台北市瑠公國中804教室作為示範投開票所試行，後續才會逐步遍及全台，讓「選舉美學」全面提升，正向引領台灣整體民主形象。

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