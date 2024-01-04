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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜選舉公報狂批對手　李彥秀怒告：她已經不配「民主進步」

▲▼侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會，親民黨主席宋楚瑜現身力挺，表態支持侯友宜李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲李彥秀痛批高嘉瑜將選舉公報黑函化。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第四選區（內湖、南港）立委戰況激烈，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜在選舉公報中，放入國民黨對手李彥秀的負面文宣，她強調，如果有任何不實的資料，歡迎提告。對此，李彥秀4日表示會委託律師向士林地檢署遞狀提告，並痛批高嘉瑜為挽救選情打惡質選風，「高委員已經不配『民主進步』四個字。」

高嘉瑜在選舉公報中提及，李彥秀砸200萬買網軍公關公司，半年內議員、議長、立委都選，企業捐款收入還是全國第二，且李彥秀身為衛環委員，審查負責之兒少權利法時卻不在場等。她強調，在長期資源極不對等的情況之下，面對李彥秀的攻擊抹黑，她用選舉公報來澄清說明，她認為，民眾除了知道候選人的政績跟政見外，也有權利知道事實的真相。

高嘉瑜也向李彥秀喊話，若有任何不實的資料或任何抹黑、誹謗，歡迎來提告。

對此，李彥秀表示，選舉公報是所有政治人物對選民的承諾，台灣已經經歷這麼多次民主選舉，從來沒有候選人將選舉公報黑函化來打選戰，「高委員已經不配用『民主進步』四個字。她強調，高嘉瑜為搶救自己低迷的選情，打惡質的選風，她今天就會在士林地檢署遞狀提告。

▲▼高嘉瑜選舉公報。（圖／翻攝自中選會）

▲高嘉瑜選舉公報。（圖／翻攝自中選會，點圖放大）

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