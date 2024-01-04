多圖／2024大選「選舉公報」變好讀了！選舉美學三階段進化公開

▲台灣「選舉美學」進化！重新設計改造後的「選舉公報」變好讀了。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣的「選舉美學」進化了！選舉是民主國家重要的人民行動、個人意識的價值彰顯，台灣設計研究院與中央選舉委員會合作，3年來針對選舉相關印刷品、視覺、標示、圈票處等進行改造，今（4）日公布三階段優化成果；包括即將到來的「2024總統大選」，家家戶戶已收到的「選舉公報」也更易讀、一目瞭然，讓選民更能清晰的閱讀資訊。

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▲改造前：台灣各類型選舉項目受到不同法規的規範，長年來難有設計專業介入的空間。（圖／台灣設計研究院）



▼改造後：台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／台灣設計研究院）

台灣設計研究院表示，2021年起主動向中央選舉委員會（中選會）敲門拜訪，以每次選舉都會派發給家家戶戶的實體「選舉公報」為第一階段合作標的，期望透過設計能量的導入，提供民眾更清晰、順暢的選舉體驗和投票現場；後續也帶著第一階段的成果信心，繼續三階段的優化。

●第一階段優化：公投公報

中選會和設研院攜手，第一階段是2021年12月的公投公報，在符合法規與原來的預算限制下，雙方歷經半年時間，與設計團隊和顧問共同討論，針對版面結構進行大幅度改造。像是公報刊頭，由傳統書法字體改為「黑體」，呈現更簡潔、理性的效果，並以紅色強化重要資訊。

▲優化後的公投公報，以多欄塊狀式的版面安排滿足大眾讀報的邏輯。（圖／台灣設計研究院提供）

▲「改造前」的公報，左右各半的文字編排，容易閱讀疲勞，較難滿足大眾閱讀書報習慣與需求。（圖／台灣設計研究院）



版面欄位方面，過去的選舉公報在編排上左右各半，但每行字過長的情形下，很容易產生閱讀疲勞，較難滿足大眾在閱讀書報的習慣和需求；因此改為以直式橫書、分多欄形式呈現，減少每行字數，降低閱讀疲勞感。重新設計的版面，讓每案於同一頁面呈現，方便完整閱讀。

▲優化後的選舉公報，欄位設計、編排上更易讀。（圖／記者林育綾攝）

此外還新增透視視角的「投票流程圖」，以投票權人在進入投票所後，進行投票的視角來呈現，讓民眾有清晰的動線概念，有助加快投票流程。第一階段選舉公報的改造設計，在當時獲得良好的評價，也榮獲2022年金點設計獎「年度最佳設計獎」及「年度特別獎──社會設計」殊榮。

▲「投票流程圖」以選民的視角來呈現，讓民眾有清晰的動線概念，有助加快投票流程。（圖／記者林育綾攝）



●第二階段優化：選舉公報、選票、相關印刷品

第二階段優化，持續針對選舉公報及相關印刷品（如投票通知單、選票）改造，同時新增「投開票所標示」的優化。

▲「改造前」：過去投開票所現場，充斥不同尺寸、色彩的張貼文宣，容易造成資訊混亂。（圖／台北市選舉委員會）

在每位選民熟悉的「投開票所」，可以發現過去現場總充斥各種獨立文案、不同尺寸、不同色彩的張貼文宣，卻在傳達相似訊息；因此首要著手整合色彩、尺寸、合併文字關聯訊息，強化溝通效率。像是以中性的灰、白、黑、紅為主體，跟過去經常看到「紅底黑字」的標示相比，清晰許多。

▼改造後：優化後的投開票所標示，經過設計整合後，資訊清晰。（圖／台灣設計研究院提供）

執行團隊以三種主要型態的投開票所（學校、宮廟、區里民活動中心）進行布置示範，以民眾需求的視角，提出清晰的指標系統；也提供投開票所清晰的SOP，方便選務人員更有效率地張貼指標。

▲▼2024總統大選，全台投開票所的標示皆會優化。（圖／記者林育綾攝）

選票上的字體，過去多以標楷體為主，不過設計團隊解釋，這樣帶有書法特性的標楷體，其實第一時間會讓人無法直觀的解讀文字資訊，最後以「思圓黑體」來設計，這不但是開源免費字體，方便下載製作，字體也較清晰；版面內容也經過調整改造，讓選民一目瞭然。

▲▼選票字體、欄位設計優化，更一目瞭然，將在這次總統大選實行。（圖／記者林育綾攝）

●第三階段優化：政見發表會、中央選情中心、投開票所遮屏

「政見發表會」片頭動畫，過去都是各電視台自行設計，如今以中性立場與角度，避免敏感的數字、文字、人物照片等內容；同時也提出電視轉播畫面的資訊設計、舞台布置建議，給電視台布置時參考。

▲改造前：過去的「政見發表會」片頭動畫由各家電視台自行規劃。（圖／華視畫面）



▲改造前：過去的發表會現場，常以繽紛色彩、活潑鏡面呈現。（圖／中視畫面）

▼改造後：以中性色彩呈現，電視鏡面將資訊收斂整合，並以動態背景豐富畫面及層次。（圖／民視畫面）

針對選舉開票時最受矚目的「中央選情中心」，提出資訊螢幕的版面優化，改善過去藍屏黃字、楷體的閱讀背景，以中性色彩、文字呈現，聚焦重要資訊。另也提供場地布置建議，以中性、理性的前提重整現場調性。

▲「中央選情中心」改造前：色彩多元，計票螢幕對比強烈，閱讀不易。（圖／中央選舉委員會）

▼改造後：選情中心佈置的色彩收斂，聚焦重要計票資訊的呈現。（示意圖／台灣設計研究院）

值得一提的是，執行團隊調研了許多的國際案例，針對投開票所內的「蓋章處遮屏」進行設計優化。遮屏同時要考量選務人員在意的便利性、隱蔽性、整體形象；還有選民期待的專業度、安心感，並適合不同使用者的尺度規劃。

▲改造前：過去圈票處的遮屏，臨時感強烈、組裝收納不易。（圖／台灣設計研究院）

團隊分享，圈票處的遮屏不能完全遮擋，是為了避免選民在投票時有違法行為；但也必須有隱私性，因此以半透明但同時具有隱蔽性的灰廉來設計，組裝輕便、好拆卸，跟過去各個投開票所自行四處找來蕾絲、泛黃布簾相比，優化不少。

▼改造後：遮屏符合法規之下，除了美化，同時組裝輕便、好拆卸。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼圈票處在符合法規之下，除了美化、空間更舒適，同時組裝輕便、好拆卸。（圖／記者林育綾攝）

而考慮到身心障礙者的使用，也請了身障者作為顧問，設計出適合的桌子高度、寬度、深度等，提供良好體驗的圈票處。

▲圈票處重新設計優化後，更符合身障者需求。（圖／記者林育綾攝）

目前改造的「圈票處」還未遍及全國，「2024總統大選」將在台北市瑠公國中804教室作為示範投開票所試行，後續才會逐步遍及全台，讓「選舉美學」全面提升，正向引領台灣整體民主形象。

●選舉設計革新：提升民主體驗

設研院表示，《經濟學人》於2022年的「民主指數」報告中公布，台灣民主指數位居世界第10，同時也是亞洲之冠。當台灣在國際舞台上已被公認為亞洲民主典範之時，期待透過設計的導入，進一步建構更專業的選務現場環境。

設研院院長張基義表示，我們應該更有自信讓民主跟設計並進，提升台灣的選舉體驗，而透過三階段的合作，有助於建立機關信心，也從中滾動式修正，讓所有的選務項目更臻完善，設研院也將會把3年的成果匯集成冊，交付給中選會，便於未來的執行與複製應用。

▲台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／台灣設計研究院提供）