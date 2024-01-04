多圖／2024大選「選舉公報」變好讀了！選舉美學三階段進化公開

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024總統大選「選舉公報」變好讀了！台灣選舉美學三階段進化公開

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。「2024總統大選」選舉公報，就是優化改造的版本。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣「選舉美學」進化！重新設計改造後的「選舉公報」變好讀了。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣的「選舉美學」進化了！選舉是民主國家重要的人民行動、個人意識的價值彰顯，台灣設計研究院與中央選舉委員會合作，3年來針對選舉相關印刷品、視覺、標示、圈票處等進行改造，今（4）日公布三階段優化成果；包括即將到來的「2024總統大選」，家家戶戶已收到的「選舉公報」也更易讀、一目瞭然，讓選民更能清晰的閱讀資訊。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。Before：台灣各類型選舉項目皆受到不同法規的規範，長年來難有設計專業介入的空間（圖／台灣設計研究院）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲改造前：台灣各類型選舉項目受到不同法規的規範，長年來難有設計專業介入的空間。（圖／台灣設計研究院）

▼改造後：台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。After：選舉美學三階段部分合作成果示意。（圖／台灣設計研究院）

台灣設計研究院表示，2021年起主動向中央選舉委員會（中選會）敲門拜訪，以每次選舉都會派發給家家戶戶的實體「選舉公報」為第一階段合作標的，期望透過設計能量的導入，提供民眾更清晰、順暢的選舉體驗和投票現場；後續也帶著第一階段的成果信心，繼續三階段的優化。

●第一階段優化：公投公報

中選會和設研院攜手，第一階段是2021年12月的公投公報，在符合法規與原來的預算限制下，雙方歷經半年時間，與設計團隊和顧問共同討論，針對版面結構進行大幅度改造。像是公報刊頭，由傳統書法字體改為「黑體」，呈現更簡潔、理性的效果，並以紅色強化重要資訊。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／台灣設計研究院提供）

▲優化後的公投公報，以多欄塊狀式的版面安排滿足大眾讀報的邏輯。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（Before：過去公報左右各半的文字編排與佈置圖例，較難滿足大眾閱讀書報之習慣與需求）（圖／台灣設計研究院）

▲「改造前」的公報，左右各半的文字編排，容易閱讀疲勞，較難滿足大眾閱讀書報習慣與需求。（圖／台灣設計研究院）

版面欄位方面，過去的選舉公報在編排上左右各半，但每行字過長的情形下，很容易產生閱讀疲勞，較難滿足大眾在閱讀書報的習慣和需求；因此改為以直式橫書、分多欄形式呈現，減少每行字數，降低閱讀疲勞感。重新設計的版面，讓每案於同一頁面呈現，方便完整閱讀。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

▲優化後的選舉公報，欄位設計、編排上更易讀。（圖／記者林育綾攝）

此外還新增透視視角的「投票流程圖」，以投票權人在進入投票所後，進行投票的視角來呈現，讓民眾有清晰的動線概念，有助加快投票流程。第一階段選舉公報的改造設計，在當時獲得良好的評價，也榮獲2022年金點設計獎「年度最佳設計獎」及「年度特別獎──社會設計」殊榮。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

▲「投票流程圖」以選民的視角來呈現，讓民眾有清晰的動線概念，有助加快投票流程。（圖／記者林育綾攝）

●第二階段優化：選舉公報、選票、相關印刷品

第二階段優化，持續針對選舉公報及相關印刷品（如投票通知單、選票）改造，同時新增「投開票所標示」的優化。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。Before：過去投票現場充斥獨立文案、不同尺寸及色彩的張貼文宣。（圖／台北市選舉委員會）

▲「改造前」：過去投開票所現場，充斥不同尺寸、色彩的張貼文宣，容易造成資訊混亂。（圖／台北市選舉委員會）

在每位選民熟悉的「投開票所」，可以發現過去現場總充斥各種獨立文案、不同尺寸、不同色彩的張貼文宣，卻在傳達相似訊息；因此首要著手整合色彩、尺寸、合併文字關聯訊息，強化溝通效率。像是以中性的灰、白、黑、紅為主體，跟過去經常看到「紅底黑字」的標示相比，清晰許多。

▼改造後：優化後的投開票所標示，經過設計整合後，資訊清晰。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／台灣設計研究院提供）

執行團隊以三種主要型態的投開票所（學校、宮廟、區里民活動中心）進行布置示範，以民眾需求的視角，提出清晰的指標系統；也提供投開票所清晰的SOP，方便選務人員更有效率地張貼指標。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024總統大選，全台投開票所的標示皆會優化。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

選票上的字體，過去多以標楷體為主，不過設計團隊解釋，這樣帶有書法特性的標楷體，其實第一時間會讓人無法直觀的解讀文字資訊，最後以「思圓黑體」來設計，這不但是開源免費字體，方便下載製作，字體也較清晰；版面內容也經過調整改造，讓選民一目瞭然。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

▲▼選票字體、欄位設計優化，更一目瞭然，將在這次總統大選實行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

●第三階段優化：政見發表會、中央選情中心、投開票所遮屏

「政見發表會」片頭動畫，過去都是各電視台自行設計，如今以中性立場與角度，避免敏感的數字、文字、人物照片等內容；同時也提出電視轉播畫面的資訊設計、舞台布置建議，給電視台布置時參考。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。Before：過去的片頭動畫由各家電視台自行規劃、常以人物肖像及電視台元素組合呈現（圖／華視）

▲改造前：過去的「政見發表會」片頭動畫由各家電視台自行規劃。（圖／華視畫面）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。Before：過去的發表會現場常以繽紛色彩及活潑鏡面呈現（圖／中視畫面）

▲改造前：過去的發表會現場，常以繽紛色彩、活潑鏡面呈現。（圖／中視畫面）

▼改造後：以中性色彩呈現，電視鏡面將資訊收斂整合，並以動態背景豐富畫面及層次。（圖／民視畫面）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／台灣設計研究院提供）

針對選舉開票時最受矚目的「中央選情中心」，提出資訊螢幕的版面優化，改善過去藍屏黃字、楷體的閱讀背景，以中性色彩、文字呈現，聚焦重要資訊。另也提供場地布置建議，以中性、理性的前提重整現場調性。

▲台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。Before：過去中央選情中心色彩多元，計票螢幕對比強烈（圖／中央選舉委員會）

▲「中央選情中心」改造前：色彩多元，計票螢幕對比強烈，閱讀不易。（圖／中央選舉委員會）

▼改造後：選情中心佈置的色彩收斂，聚焦重要計票資訊的呈現。（示意圖／台灣設計研究院）

▲▼選舉美學進化！選情中心佈置的色彩收斂，聚焦重要計票資訊的呈現。（示意圖／台灣設計研究院）

值得一提的是，執行團隊調研了許多的國際案例，針對投開票所內的「蓋章處遮屏」進行設計優化。遮屏同時要考量選務人員在意的便利性、隱蔽性、整體形象；還有選民期待的專業度、安心感，並適合不同使用者的尺度規劃。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。Before：過去遮屏臨時感強烈、組裝收納不易。（圖／台灣設計研究院）

▲改造前：過去圈票處的遮屏，臨時感強烈、組裝收納不易。（圖／台灣設計研究院）

團隊分享，圈票處的遮屏不能完全遮擋，是為了避免選民在投票時有違法行為；但也必須有隱私性，因此以半透明但同時具有隱蔽性的灰廉來設計，組裝輕便、好拆卸，跟過去各個投開票所自行四處找來蕾絲、泛黃布簾相比，優化不少。

▼改造後：遮屏符合法規之下，除了美化，同時組裝輕便、好拆卸。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／記者林育綾攝）

▲▼圈票處在符合法規之下，除了美化、空間更舒適，同時組裝輕便、好拆卸。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／記者林育綾攝）

而考慮到身心障礙者的使用，也請了身障者作為顧問，設計出適合的桌子高度、寬度、深度等，提供良好體驗的圈票處。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化。（圖／記者林育綾攝）

▲圈票處重新設計優化後，更符合身障者需求。（圖／記者林育綾攝）

目前改造的「圈票處」還未遍及全國，「2024總統大選」將在台北市瑠公國中804教室作為示範投開票所試行，後續才會逐步遍及全台，讓「選舉美學」全面提升，正向引領台灣整體民主形象。

●選舉設計革新：提升民主體驗

設研院表示，《經濟學人》於2022年的「民主指數」報告中公布，台灣民主指數位居世界第10，同時也是亞洲之冠。當台灣在國際舞台上已被公認為亞洲民主典範之時，期待透過設計的導入，進一步建構更專業的選務現場環境。

設研院院長張基義表示，我們應該更有自信讓民主跟設計並進，提升台灣的選舉體驗，而透過三階段的合作，有助於建立機關信心，也從中滾動式修正，讓所有的選務項目更臻完善，設研院也將會把3年的成果匯集成冊，交付給中選會，便於未來的執行與複製應用。

▲▼台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／台灣設計研究院提供）

▲台灣設計研究院和中央選舉委員會攜手，針對「選舉美學」進行三階段優化改造。（圖／台灣設計研究院提供）

你可能也想看

獨／要大選了「鮭魚」還沒改名！投票通知姓名欄變長：要容納50字

 

ET快訊
鍾欣怡罕合體老公上節目！　深V太辣「他表情亮了」
高纖蔬菜排行出爐！　第一名是「血管清道夫」
快訊／網瘋傳「昆凌控周杰倫出軌」　本人親發聲
台灣捐6千萬日圓賑災　登日本雅虎頭條
快訊／三重公寓大火！全面燃燒1男受困
常常在感冒？台大醫：「爆4症狀」恐是氣喘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

居家檢疫違規外出挨罰170萬　基隆婆媳提告吞敗確定

常見高纖蔬菜排行出爐！地瓜葉排第八　第一名是「血管清道夫」

不滿年終沒4個月！工會醞釀罷工　高鐵：續溝通化解歧見

多圖／2024大選「選舉公報」變好讀了！選舉美學三階段進化公開

獨／要大選了「鮭魚」還沒改名！投票通知姓名欄變長：要容納50字

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

司馬中原晚年爆出「差32歲父女戀」！兒出手斬桃花保住上億家產

北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

元旦撞見男友劈腿「床戰好友」：抱歉害你軟掉！她再曝1超綠秘密

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

李英愛《大指揮家》出招撕渣男　李茂生「撒錢又溫柔」超有魅力

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

居家檢疫違規外出挨罰170萬　基隆婆媳提告吞敗確定

常見高纖蔬菜排行出爐！地瓜葉排第八　第一名是「血管清道夫」

不滿年終沒4個月！工會醞釀罷工　高鐵：續溝通化解歧見

多圖／2024大選「選舉公報」變好讀了！選舉美學三階段進化公開

獨／要大選了「鮭魚」還沒改名！投票通知姓名欄變長：要容納50字

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

司馬中原晚年爆出「差32歲父女戀」！兒出手斬桃花保住上億家產

北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

元旦撞見男友劈腿「床戰好友」：抱歉害你軟掉！她再曝1超綠秘密

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

鍾欣怡罕合體老公上節目！　深V太辣「他表情亮了」：快樂很簡單

爸爸喊欠債騙20年！他大學畢業才知道自己是「富二代」

無關紅海　海岬型船日租漲破3萬美元、為成本價近倍數

侯佩岑澳洲曬辣腿　百萬寶格麗珠寶、勞力士超吸睛

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：內容不實，純屬虛構

居家檢疫違規外出挨罰170萬　基隆婆媳提告吞敗確定

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

韓商涉未經許可向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台灣親中立委舉報

常見高纖蔬菜排行出爐！地瓜葉排第八　第一名是「血管清道夫」

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

生活熱門新聞

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

外國人來台12年待到上癮　想在這住一輩子

12星座2024年「財運」曝！第1名遇貴人發大財

發票中1000萬！　大學緊急公布「得主特徵」：快去領

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

雞蛋糕蛋白質僅8%！營養師：孩童吃多恐長不高

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

「天真女孩兒」驗孕卻拿出一杯大便　苦主曝光！

新年點光明燈　命理師提醒2類人不適合

跨年連假泡野溪溫泉慘了！30人上吐下瀉

快訊／司馬中原過世　「鬼故事大師」享壽90歲

更多熱門

相關新聞

大選了鮭魚還沒改名！投票通知單改造

大選了鮭魚還沒改名！投票通知單改造

2024總統大選即將於1/13舉行，台灣設計研究院與中選會合作，階段性優化選舉公報、投開票所指標、選票、投票通知單等，目標讓所有民眾更清晰、直觀的掌握資訊。其中還在測試的「投票通知單」姓名欄變長，設計團隊表示，因為特地去做姓名調查，發現最長的名字有50個字，「要全部容納得下」，而前幾名姓名最長的人全都有「鮭魚」。

綠委「唯一對手」喊目標拿0票　呼籲「懇請賜票給其他優秀候選人」

綠委「唯一對手」喊目標拿0票　呼籲「懇請賜票給其他優秀候選人」

高嘉瑜選舉公報狂批對手　李彥秀怒告：她已經不配「民主進步」

高嘉瑜選舉公報狂批對手　李彥秀怒告：她已經不配「民主進步」

他政見超狂「請投其他候選人」　原因曝

他政見超狂「請投其他候選人」　原因曝

被禁參加科州總統初選　川普上訴最高法院

被禁參加科州總統初選　川普上訴最高法院

關鍵字：

2024總統大選台灣設計研究院中選會選舉美學選舉公報投開票所圈票處投票

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國3晚間嚴重車禍！2人遭撞噴飛倒地

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面