這區2人選立委！他政見超狂「請投其他候選人」目標得0票　原因曝

▲蕭燐洪「懇請賜票給其他優秀候選人」。（圖／翻攝自選舉公報）

記者曾筠淇／綜合報導

大選將至，不少人已陸續收到選舉公報，若還沒拿到，也能透過「中選會」網站查詢。近日就有網友注意到，台南市第5選區只有2位候選人參選，但其中一人的政見欄卻寫著「懇請賜票給其他優秀候選人」，並稱自己的得票目標是0票，「我自己都不會投給自己」。消息曝光後，掀起網友討論。

有網友在PTT的HatePolitics板上，以「林俊憲那區的選舉公報」為標題發文，提到台南市第5選區只有2個候選人參選，因為受國民黨推薦的王家貞的緩刑期未滿，被取消參選資格。

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原PO看了選舉公報後，發現民進黨林俊憲的對手是80歲的蕭燐洪，而在政見欄部分，就提到「懇請賜票給其他優秀候選人」。蕭燐洪還寫道，他無意瓜分本區其他候選人的選票，他的得票目標是0票，「我自己都不會投給自己」，所以也請選民將票投給其他優秀候選人，不過「懇請您將『政黨票』投給台灣雙語無法黨」。

蕭燐洪也指出，他之所以會登記，是為了遵循《選罷法》規定，協助台灣雙語無法黨的蕭文乾滿足形式條件，爭取「政黨票」資格。

▲政見部分，候選人懇請大家將政黨票投給「台灣雙語無法黨」。（圖／翻攝自選舉公報）

此外，蕭燐洪的政見部分也以條列式簡略說明台灣雙語無法黨的主張，包含英文課綱必須明訂「先學PA再學Phonics」、台灣的英語教育不該跟國際的科學思潮與教育政策互為平行宇宙等共7條。

消息曝光後，引發底下網友討論，「好狂的阿公」、「這到底是什麼」、「真的要被講沒對手了」、「他政見就有寫出來選的原因了」、「另類達到宣傳效果」、「林這選區真好笑」。還有網友提到，「我選區有兩個雙語無法黨，寫法一模一樣」、「雙語無法黨的區域候選人政見都長這樣」。

實際翻看選舉公報，就會發現不只蕭燐洪的政見這麼寫，「台灣雙語無法黨」立委候選人的政見都是如此。

▲林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

據悉，王家貞因為偽造文書案正在緩刑中，不符合《公職人員選舉罷免法》規定，無法參選。林俊憲當時坦言，得知王家貞無法參選，自己內心沒有一絲一毫喜悅，因為這代表盡全力競爭的主要對手居然只有這種程度，完全不把選民當一回事，不論對手鬧出什麼笑話，他都不會改變自己的選舉步調，會按照既定規畫走到最後，全力爭取更多人支持。

根據中選會列出的選舉制度，立法委員共將選出113名，包含區域（直轄市、縣市）立委73席、原住民立委6席（平地及山地原住民各3席）、全國不分區及僑居國外國民立法委員34席。不分區部分將以政黨為投票對象，依政黨名單順序選出。

針對不分區部分，候選人應由政黨申請登記，但申請登記的黨派必須符合下列資格條件之一：

1.最近1次總統、副總統選舉，其所推薦候選人得票數之和達該次選舉有效票總和百分之2以上。

2.最近3次全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率，曾達百分之2以上。

3.現有立法委員5人以上。

4.該次區域及原住民立法委員選舉推薦候選人達10人以上。

至於不分區立委的選舉結果，政黨票的得票率必須達5%以上，才能依照得票比率分配當選名額，並按各政黨名單順序依序當選；各政黨當選之名額，婦女不得低於二分之一。