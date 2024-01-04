屏東二選區立委選情激烈　檢警重兵部署維安+查賄

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦(右)、縣警局長蔡文峰(左) 到恆春警分局召開選舉查察會報 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

距離總統、副總統及立法委員選舉投開票日僅剩10天，屏東縣政府警察局長蔡文峰與屏東地檢署檢察長陳盈錦，於今(4日)上午在恆春警分局召開113年總統副總統及立法委員選舉查察工作檢警聯席會議，並指示刑警大隊調派刑事警力進駐屏南選區，與責任區主任檢察官保持聯繫，即時處理情資，另針對高風險對象，部署重兵全力查察，展現檢警查賄決心。

這屆立法委員選舉，屏南選區二位主要候選人，因票源重疊性高競爭激烈，蔡局長相當重視選情發展，且為因應可能產生的各種衝突狀況，調派支援刑事警力提高偵查能量，以維護選前治安，並加強查察賄選及防處各類妨害選舉案件。

蔡文峰局長表示，在選戰最後幾天，要針對賄選熱區、部署重兵，除了傳統賄選案件外，也將重點放在查緝選舉賭盤、暴力及境外勢力介入選舉，速查速辦虛假訊息，以降低負面效應，讓整體選舉查察工作更有成效。

另呼籲民眾如果發現賄選情事，請立即撥打0800-024-099#4檢舉賄選專線或110報案電話，檢警會嚴格保密檢舉人身分，如確實查獲賄選案件，可領取檢舉獎金，並且為臺灣的民主政治盡一份心力。