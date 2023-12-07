警廣高雄分台宣導反賄選　屏檢檢察長:檢舉賭盤最高500萬獎金

▲屏檢察長陳盈錦赴警廣高雄台宣導反賄選 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應113年1月13日總統、副總統及立法委員選舉，屏東地檢署「反賄時代‧屏安世代」反賄選宣導第三波，由陳盈錦檢察長於6日前往警廣高雄分台接受主持人彭芃專訪，暢談大選前夕聽眾可能遇到的賄選態樣、如何檢舉賄選行為及鼓勵檢舉賄選獎金等議題。

陳檢察長表示，就目前賄選行為態樣，例如傳統的提供現金、禮券或提貨單、贈送農漁產品、招待旅遊或餐宴、贊助活動經費或摸彩品、甚至免除債務或介紹工作等，都有可能是賄選的行為，提醒空中聽眾就是否有不相當的對價、暗示或指定支持特定候選人及是否影響投票意願等供作參考。

另外對於檢舉選舉賭盤，陳檢察長也呼籲聽眾，可以踴躍提出檢舉，今年新增檢舉選舉賭盤成案，視案件情形發給5萬元以上500萬元以下獎金。

他指出，聽眾收到候選人或是其他人員提供現金及其他賄選物品，若有礙於情面收下、收下後後悔等情，建議將相關現金及賄選物品妥善收存後向地檢署、警察機關及調查站提出檢舉，法律上有規定3個月內自首，免除其刑，逾3個月減輕或免除其刑，在偵查中或是審判中自白者，減輕其刑等，鼓勵聽眾發揮民主道德勇氣，也要珍惜手中神聖的一票。

陳檢察長最後提醒聽眾，法務部設立檢舉賄選專線0800-024-099撥通後按4，提供聽眾最安全、最便捷的檢舉方式，地檢署有專人接聽電話，且對於檢舉人的身分絕對保密，期望聽眾善用此專線，共同用檢舉賄選杜絕選舉買票行為。