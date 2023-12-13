動員96警力淨化選前治安　屏警局長治安熱區擴大臨檢掃蕩

▲屏東縣政府警察局長蔡文峰率隊臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



總統及立委選舉將屆，為淨化選前治安環境，屏東縣政府警察局為防制暴力、打擊詐騙、掃蕩黑幫，遏制各項重大毒品、槍械、街頭暴力危害治安，局長蔡文峰於12日晚間親自率同屏東分局分局長蔡培元帶隊針對轄內KTV、酒店、網咖、電子遊藝場等八大行業及易衍生治安顧慮場所等治安熱區，以優勢警力結合路檢，同步實施封閉式臨檢掃蕩勤務，強勢執法，以淨化轄區治安。共查獲毒品通緝等案4件6人。

這次專案工作針對各分局轄區治安狀況及地區特性需求，依據警政署指示落實執行全國性擴大臨檢專案工作，針對主要聯外幹道、易查獲毒品案件路段，設置路檢點，攔檢盤查出、入轄區可疑車輛，並強力臨檢掃蕩轄內KTV、酒店、旅館及汽車旅館，全面掃蕩黑道幫派，查緝非法槍械、毒品，嚴防聚眾滋事等治安事件，展現霹靂執法決心。

局長蔡文峰表示，雖選前勤務工作繁忙，已責期各分局持續積極掃蕩選舉賭盤、假訊息及境外勢力介入影響選舉，並對易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，並嚴密查緝非法槍械、加強查緝各類毒品、快速偵破暴力犯罪、等重點工作，以宣示警方嚴正執法的決心。

昨晚專案共動員警察局及各分局警力96名，執行臨檢處所66處，聯外道路路檢點8處，共計查獲毒品通緝等案4件6人。