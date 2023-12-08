屏東地區檢警聯席會議　齊心維護治安+乾淨選風

▲屏東地區檢警聯席會議8日下午在屏東地檢署召開 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為凝聚屏東地區各執法單位之執法共識及查緝能量，暨因應民國113年1月13日舉辦之第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉，於今（8）日下午，邀集屏東地區警、調、憲、廉、海巡、軍、移民署、矯正、獄政、衛生及環境等機關，在該署4樓禮堂舉行「屏東地區112年度檢警聯席會議」。

高雄高分檢主任檢察官葉淑文、屏東地方法院院長李昭彥、屏東縣政府警察局局長蔡文峰、廉政署南調組副組長張茂泉、屏東縣政府警察局政風處處長王俊凱、法務部調查局南部機動工作站主任邱耀輝、法務部調查局屏東縣調查站副主任胡仁忠、陸軍第八軍團指揮部副組長利俊宏、林業及自然保育署屏東分署副分署長朱木生、移民署屏東專勤隊代理隊長楊署東、海巡署第八巡防區指揮部主任謝忠諭、墾管處副處長陳俊山、屏東憲兵隊少校組長陳信昌、保七第八大隊大隊長張鳳閔等單位人員參與。

葉淑文於會議表示，屏東地區轄區範圍廣闊、案件類型多元，由屏檢偵結起訴之案件類型及態樣觀之，可知各單位偵辦案件備極辛勞，而針對即將來到之二合一選舉，仍須秉持一貫態度、積極查辦。

屏檢察長陳盈錦強調現階段之重點工作在於選舉之平順進行，國家安全維護及軍事設施之安全為本署轄內之特殊工作；另犯罪被害保護工作及醫療暴力之防制亦屬刑事案件之重點。

會中，屏檢主任檢察官陳靜慧針對檢察業務、選舉查察工作及上級機關重點工作進行報告，在本年度偵結起訴社會矚目案件包括有恆春詐欺機房案件、查獲製毒工廠、地方首長貪污案件、臺灣黑熊遭獵殺案件、某民意代表違反反滲透法案件等。

刑警大隊長黃維和以掃黑制暴、反詐騙及查賄制暴三個面向加以說明，並針對現階段之選舉查察工作概況及選情分析進行報告。與會者並於會議中針對議題討論及臨時動議進行意見交換及建議，凝聚執法共識。

檢方說，刑事犯罪之偵辦攸關社會安全，唯有透過結合各執法單位之通力合作、彼此協助，始能確保人民生命財產之安全，透過今日舉行之檢警聯席會議，凝聚屏東地區執法單位之共識，齊心打擊不法、維護治安。