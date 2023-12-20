屏東立委選舉號次出爐　2號鍾佳濱、3號蔣月惠、6號黃明賢



▲屏東縣立委號次抽籤結果出爐，國民黨籍立委候選人黃明賢抽中第1選區的6號。（圖／翻攝自Facebook／黃明賢）

記者陳詩璧／整理報導

第11屆立法委員選舉屏東縣候選人號次今（12月20日）抽籤，上午9點半開始抽籤，到場參與的有7位候選人，現任立委民進黨黨籍鍾佳濱爭取連任，一早到場抽中第一選區（屏北）的2號，同一選區的國民黨籍立委候選人黃明賢，則是抽中6號。

屏東選委會上午9點開放候選人報到，9點30分報告抽籤方式，接著由第一選區的候選人陸續上前抽籤，第一選區（屏北）登記參選的有現任民進黨立委鍾佳濱、國民黨籍黃明賢、無黨籍蔣月惠、無黨籍鄭清原、無黨籍曾鈺庭、統促黨李孟翰、臺灣維新黨張庭源，其中李孟翰、曾鈺庭沒有親自到場，也沒有委託他人代抽，由主持人代抽。

第一選區（屏北）抽籤順序結果為，1號鄭鈺庭、2號鍾佳濱、3號蔣月惠、4號張庭源、5號李孟翰、6號黃明賢。

▲屏東縣立委號次抽籤結果，現任民進黨籍立委鍾佳濱爭取連任，抽到2號。（圖／翻攝自Facebook／鍾佳濱）

▲屏東縣立委號次抽籤結果，蔣月惠抽到3號。（圖／翻攝自Facebook／蔣月惠）

第二選區（屏南）登記參選的有民進黨籍的徐富癸、中華聯合黨吳媚宮、無黨籍蘇孟淳、人民黨何秋葺，其中何秋葺未到場也未委託他人代抽，由主持人抽定。

第二選區（屏南）抽籤順序結果為，1號吳媚宮、2號何秋葺、3號徐富癸、4號蘇孟淳。

▲屏東縣立委號次抽籤，第二選區（屏南）的民進黨籍候選人徐富癸抽中3號。（圖／翻攝自Facebook／徐富癸）