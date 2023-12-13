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屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

▲檢察長陳盈錦向太平洋百貨致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲檢察長陳盈錦(左三)向太平洋百貨致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應113年1月13日總統、副總統及立法委員選舉，屏東地檢署「反賄時代‧屏安世代」反賄選宣導結合屏東地區百貨業龍頭太平洋百貨，加入反賄選宣導行業，由陳盈錦檢察長親自前往屏東太平洋百貨致贈感謝狀，表達公益協助地檢署推動反賄選宣導。

▲檢察長陳盈錦向太平洋百貨致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲檢察長陳盈錦向太平洋百貨致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

位於屏東市中正路上的太平洋百貨，自1997年在南國屏東落地生根，是屏東人最美的幸福購物天地。除本館與二館外，尚有太平洋百貨屏東驛站商場、太平洋百貨屏東轉運站商場及太平洋百貨潮州驛站商場，在屏東重要交通轉運點都有太平洋百貨的據點。

為結合企業推動反賄選宣導，屏檢拜訪屏東太平洋百貨，獲得劉忠志副董事長、劉智弘總經理及劉智豪總經理等支持，並規劃本館大型電視牆、轉運站商場與驛站商場等人潮往來聚集的地方，全時段播放反賄選宣導廣告、影片，並放置立牌與海報，擴大屏東地區宣導的量能。

為表達屏東太平洋百貨積極協助宣導反賄選的公益作為，陳盈錦檢察長親自前往致贈感謝狀，黃雀董事長、劉忠志副董事長、劉智弘總經理及劉智豪總經理等熱情接待。

陳檢察長對於屏東太平洋百貨提供最大的弧形電視牆、轉運站與驛站等地，全時段宣導反賄選資訊，對於端正選風有其重要的效益，也是司法機關與企業共同推動司法保護犯罪預防的重要指標，故代表地檢署表示感謝。

黃董事長與劉副董事長也表示公司樂於協助檢察署推動相關宣導活動，對於端正選風盡企業的責任。民眾只要來屏東旅遊，在中正路上抬頭觀看屏東太平洋百貨大型電視牆，就可以看到反賄選宣導的資訊，也可以在屏東轉運站看到本署施怡安檢察官協助屏東市公所拍攝的反賄選宣導影片。

距離113年1月13日選舉投票日剩1個月，屏檢持續結合企業與社區推動反賄選宣導，法務部設立檢舉賄選專線0800-024-099撥通後按4，提供聽眾最安全、最便捷的檢舉方式，讓民眾的檢舉賄選成為本署查察賄選的重要情資來源，共同遏止不法的賄選行為。

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