羅致政現身土城萬人造勢　高呼「創造民主歷史」

▲民進黨新北市土城選前造勢晚會今晚登場，羅致政（左）登台。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨立委羅致政遭網路媒體「壹傳媒（前身為毅傳媒）」指為「A片男主角」，同黨立委張宏陸也被新黨指控「全家靠大陸業務吃穿」，引發綠營批評是中共介選手段。羅致政今（3）晚間現身新北市土城選前造勢晚會，登台高呼要「創造民主的歷史」。他說，「這一次的選舉，不是羅致政的選舉，不是賴清德的選舉，而是咱自己的選舉」。

民進黨今天啟動「台灣美德站出來」選前萬人造勢巡迴，首場選在新北市指標激戰區土城舉辦，包括總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴、黨籍立委及立委候選人均將與會，號召支持者支持「賴蕭配」，並力催國會過半。

▲蔡英文今天晚間在土城萬人造勢與立委候選人們同台喊凍蒜。（圖／記者湯興漢攝）

羅致政致詞時表示，坦白說，這段時間的選舉，很多人真的看不下去，抹黑、謾罵、造假、欺騙，國民黨什麼招都出來，就像國民黨副總統候選人趙少康在辯論會上10句有9句都是騙，都是錯誤的消息，拜託所有鄉親，「咱看到的，是台灣的好，伊看到的，是台灣的壞；咱看到的，是台灣的機會，伊看到的，是台灣的無望；咱看到的，是台灣人的樂觀，伊看到的，是台灣人的悲觀」。

羅致政指控，「這一次，伊（國民黨）看到的就只有中國而已」，這次的選舉是選對的人，走對的路，聽起來很簡單，但是做起來卻非常不簡單，拜託所有人做賴清德的分身、蕭美琴的助選員，一同顧票、催票。

羅致政說，這次選舉全世界都在看，2016年台灣人用選票創造歷史紀錄，第一次選出女性總統，各位都是創造歷史的人；前總統馬英九、陳水扁8年執政後政黨輪替，而2024年這張票，若可以讓民進黨的政權再一次交給民進黨的總統，將再次創造民主的歷史。因此，他表示，「這一次的選舉，不是羅致政的選舉，不是賴清德的選舉，而是咱自己的選舉」。

此外，民進黨立委蘇巧慧致詞時也抱不平說，民進黨的立委就是做事情的立委，雖然成績這麼紮實，但是兩位板橋的「哥哥」（指羅致政與張宏陸）卻被人抹黑，用假新聞、假消息攻擊他們，自己與立委吳琪銘的對手，更是整天什麼話都敢講，中央的補助已經拿了，還說什麼都沒有，這樣的候選人，根本不值得成為進入國會的人選，呼籲支持者選實在、會做事的民進黨立委。

▲民進黨新北市土城選前造勢晚會登場。（圖／記者湯興漢攝）