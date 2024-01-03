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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

汐止立委選情膠著　藍大於綠？上屆賴品妤險勝1.5%

▲▼賴品妤、廖先翔。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

▲新北第12選區立委選情膠著。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

記者項瀚／台北報導

新北第12選區立委選情膠著，國民黨候選人廖先翔、民進黨賴品妤這段時間以來，也都頗具話題。新北第12選區包含7個行政區，以汐止區人口明顯最多，過去普遍被認為藍大於綠，但上一屆由賴品妤險勝國民黨李永萍1.5%。

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新北第12選區立法委員選戰，包括汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區，被形容是「七星選區」，國民黨候選人廖先翔、民進黨賴品妤相當具有話題性，紛紛躍上媒體版面，兩位都屬政界二代，但也都得面對「父面聲量」。

選舉期間，廖先翔父親廖正良過去案件被翻出，也被爆出家族汐止豪宅違建，甚至被對手指控侵佔國有地。而賴品妤父親賴勁麟身陷雲豹風暴，也被外界質疑民進黨與綠能公司關係不單純，此外賴品妤與記者發生「擦撞」，也被人質疑是假摔。

新北第12選區大約有25萬人，其中光汐止就占了約20萬人，也因此成為雙方佈局焦點。過往，普遍認為該區是「藍大於綠」結構，第七、八屆由國民黨李慶華連任，但到了第九屆時任時代力量黃國昌憑太陽花學運熱度，成功擊敗李慶華。

第十屆、也就是2020年黃國昌轉戰時代力量不分區，改推派子弟兵賴嘉倫參選新北第12選區，民進黨則派出賴品妤，最終她以45.36%得票率，險勝國民黨李永萍的43.87%。

文化大學廣告學系主任鈕則勳分析，新北第12選區立委選戰勢均力敵，雙方都有優勢及風險，賴品妤具連任身份，有政績作支撐，且個人形象魅力鮮明，尤其在Cosplay動漫領域投入，可能吸納更多年輕選票。

不過，鈕則勳指出，賴品妤的風險是被貼上「雲豹小公主」標籤，雖然目前敵營未針對此處狂攻，風險暫時緩解，但多少仍對選情造成影響。此外，賴清德萬里老家爭議就在該選區，雖在宣布公益信託後，輿論譴責的力道稍微趨緩，但此舉只能鞏固基本盤，無法讓大多中間選民信服，進而對賴品妤選情造成影響。

至於廖先翔，鈕則勳分析，他的形象定位較不鮮明，在全國性的選舉中，圈粉速度慢，比較吃虧，但家族在地方深耕多年，廖先翔本身也已擔任在地議員2屆，頗具實力。

鈕則勳提到，廖先翔先前遇上家族豪宅違建爭議，火速處理拆除，並把焦點轉移、提升到賴清德萬里老家，由此也可看出廖在危機處理與議題操作上的實力不差。

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