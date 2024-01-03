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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／砲打藍綠擴大選民版圖　柯文哲5部曲走「中間路線」瞄準5種人

▲▼柯文哲桃園車掃下午場，楊梅、中壢。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲桃園車掃。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新竹報導

2024選舉倒數10天，歷經「藍白合」談判時的混沌、破局後的重整期，民眾黨總統候選人柯文哲近期又開始走回「中間路線」，加上黨內的不分區立委候選人黃國昌一同「砲打藍綠」，訴求自己不會發生國民黨支持者擔心的戰爭，以及達成民進黨支持者希望的民主價值。

面對民調封關，柯文哲2日起至12日「選前之夜」進行全台車掃行程，首站從新莊競總出發，下午特別到板橋直攻國民黨總統候選人侯友宜的大本營，還刻意在侯友宜競選總部前繞了至少3遍；而3日則到區域立委最有勝算的桃園，儘管碰上冷氣團來襲，但支持度卻不冷，預計4日回到「家鄉」新竹縣市車掃，拉抬「胞妹」無黨籍立委候選人柯美蘭選情。

就在柯文哲啟動車掃陸戰前夕，近期街頭也開始陸續掛上柯文哲的公車廣告、電子看板，但數量仍無法敵過藍綠。面對資源弱勢，無法全台都車掃到，僅只能挑六都與「家鄉」新竹縣市，還有有提名區域立委的宜蘭，所以柯營也於每場車掃都在YouTube上直播，無論到哪場活動通通公開上網，甚至是中午吃飯都會播給「柯粉」們收看。

▲▼柯文哲桃園車掃下午場，楊梅、中壢。（圖／記者袁茵攝）

不僅如此，柯文哲於每場車掃開始、結束，都會停留在該地進行簡單的開講，儘管現場民眾可能只有不到100人，但仍希望能近距離接近支持者，再結合空戰直播、擴大效益。柯營幕僚透露，柯文哲車掃過程中，如果沿途有比較感人或特別的故事，柯營也會記錄下來對外宣傳，例如前陣子要車掃前，就有民眾自製肥皂箱上台開講，訴說自己對柯文哲的心願。

此外，柯營也發起「白紙運動」，盼支持者向台灣告白，並鼓勵上傳到社群平台，擴大對柯文哲的支持。除此之外，柯營幕僚透露，近期也會上架一支競選影片，希望藉由年輕人喜愛的「短影音」，堅定年輕人要出來投票的意志，也盼年輕人多轉傳給長輩拉票。

該支影片主題是希望讓大家「跌破眼鏡」，柯營幕僚指出，雖然民眾黨沒錢可以像民進黨一樣拍多支影片，但會盡量透過詼諧創意，訴求民眾黨是台灣第一次與2大政黨平起平坐的第三勢力，憑什麼4年政黨想挑戰藍綠政權。

▲▼柯文哲桃園車掃下午場，楊梅、中壢。（圖／記者袁茵攝）

在藍白合作破局後，柯文哲近期又回歸「砲打藍綠」模樣，還在臉書寫了「五部曲」，從一開始給支持者，到年輕人、長輩，甚至是寫給國民黨與民進黨支持者。

柯營幕僚說，柯文哲想和不同族群做溝通，以及凸顯自己的特色「中間路線」，國民黨支持者擔心民進黨當選後會發生戰爭、經濟不好，但柯文哲開始訴求「若我當選，這些事也不會發生」；同時民進黨支持者討厭的國民黨權貴，柯文哲也會強調自己出身墨綠，不會出現此種狀況，且「我知道你們想要的是民主價值，但現在的民進黨身上看不到」。

▲▼柯文哲桃園車掃下午場，楊梅、中壢。（圖／記者袁茵攝）

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