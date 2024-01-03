面對威脅求人不如求己　漢翔董座胡開宏：新總統應堅持國防自主政策

▲漢翔國機國造年目標達標，董座胡開宏2023年12月親率4架勇鷹飛台東。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024總統大選正式進入倒數10天，漢翔董事長胡開宏2日呼籲繼任者繼續維持國機國造計畫。他表示，政策如果斷了，對於產業來講將無以為繼，國防帶領產業，產業創造經濟，求人不如求己，尤其我們面對中共的威脅，必須有可威攝的戰力讓對方不敢越雷池一步。

總統蔡英文上任後推動多項武器裝備的國防自主計畫，包括勇鷹高教機、海鯤號潛艦，國內的軍工業競爭力也開始增加。以負責國機國造的漢翔為例，近幾年也已陸續受到國際大廠青睞，開始接單，2023年的業績表現亮眼，累計前11月合併營收達357.95億元，在3大業務方面，民用業務訂單逾420億元，可持續挹注未來各年度營收，另配合波音及空巴2大客戶要求將月產量向上提升，而國防業務中「國機國造」勇鷹高教機已順利交完17架，2024年仍為產量高峰、目標飛交18架。

對於國機國造已經上軌道，胡開宏2日受訪時表示，在國家政策支持下，國防工業的人才可以永續，產業可以升級，漢翔招募640位工程人員來做工程設計與各方面結構相關系統的整合工作，「讓我們的人才延續下去了」。

胡開宏指出，漢翔產值在2021年就達到1890億元，日前更接下多項美國大廠發動機零組件的合約，有助本土廠商再搶國際訂單。目前參與高教機的國內廠商有252家、4個國家隊，包括系統生產、測試、產製、物料，相互形成一個國家隊，勇鷹號才能順利量產，「我飛了4架交機，17架也完成交約目標」，產值擴增以倍數往上走。

對於台灣即將誕生的新領導人，胡開宏也呼籲繼任者應維繫國機國造計畫的推行，他強調，政策如果斷了，對於產業來講將無以為繼，「國防帶領產業，產業創造經濟，求人不如求己，尤其我們面對中共的威脅，必須有可威攝的戰力讓對方不敢越雷池一步」，若有外援的進入是水到渠成，萬一沒有外援，我們還是要靠自己。

▲漢翔董事長胡開宏親飛勇鷹高教機。（圖左一）