分析／藍營差「臨門一腳」！侯友宜倒數10天回防新北5趟　陸戰成關鍵

▲侯友宜回防新北中和車掃 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

距離大選投票還剩10天，藍營地方人士指出，藍營選情還差「臨門一腳」，國民黨總統候選人侯友宜在執政大本營新北市，與民進黨「賴蕭配」支持度呈現膠著，建議挺藍里長要全面動起來，從陸戰激起選票。據了解，侯陣營為解決這樣的困境，在投票前還要再安排5天回防新北，盼能衝出本命區最高選票。

攤開前兩次總統大選紀錄，藍營在新北均沒有領先，2020年韓國瑜在新北市拿下95萬票、2016年朱立倫也僅拿下70萬票；但侯友宜在新北兩次市長選舉中，2018年及2022年均拿下超過110萬票，面對這次總統大選，如何守住過去侯在市長的得票數，是侯陣營要努力的。據了解，侯友宜本身也希望可以強力固守好自己的本命區。

今年大選藍綠白「三腳督」激烈競爭廝殺，選情陷入空前膠著，知情人士透露，侯陣營發現近日確實有受到綠營「冷飯熱炒」猛攻凱旋苑漲租議題影響，讓侯友宜選情出現變化，之前侯將主力擺在中南部，三天兩頭往南部車掃，但近來則以回防新北市為主，務必力求守住新北。

新北市全國人口最多，幅員也不小，日前候友宜車掃已到過北海岸，當時也與黨籍立委洪孟楷合體，後來也去過鶯歌及汐止，但從今天起連著三天都將置重兵在新北，包括三重與板橋都是重點區域，10日也會安排一整天待在新北車掃，選前之夜侯陣營也選在板橋第一運動場前廣場舉辦。最後幾天的掃街拜票，盼能為選情加分。

以今天上午侯友宜在中和車掃的狀況可以看到，中永和還是藍營的大本營，不管是動員力道，或是自發性上街向侯友宜車隊揮手致意的民眾還是很多，下午的新店及三峽也略有優勢。

有藍營人士分析，目前民進黨立委在新北席次還是比較多，所以民進黨賴清德頻頻到新北與綠營立委參選人合體造勢，充分發揮「魚幫水、水幫魚」的效果，所以建議新北的藍小雞們也要多幫幫侯友宜；侯友宜日前強調自己與里長的連結性深，建議支持侯的里長也要動起來，從陸戰的策略來走，相信可以在最後一刻翻轉。

該人士也分析，最近汐止、土城、板橋對藍營來說屬激戰區，這幾區的人口也多，陸戰動員起來，相信以2020年這幾個區域所拿下得票數來看，至少能挹注25萬票，這樣全國的「南票北補」才可以真正補足。

藍營地方人士直言，現在距離勝選確實還差「臨門一腳」，但是以地方聲音聽起來，政黨支持度仍是國民黨領先，因此總統的最終的結果不會太差，新北很關鍵，最終也會有漂亮的成績。

