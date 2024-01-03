侯友宜競辦明提告　李正皓喊「歡迎」再批：捐出新莊土地並道歉

▲李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

政治評論員李正皓日前指控國民黨總統候選人侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》與建商合作開發土地，侯競辦發言人吳亮賢今日喊話絕不姑息，明天將前往提告，遏止歪風。對此，李正皓發布3點回應，直言「歡迎侯友宜陣營提告，請侯友宜捐出新莊的土地並且針對炒地一事道歉。」

李正皓2日透過臉書發文，指控國民黨總統候選人侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》與建商合作開發土地，新北市政府除了在2023年12月26日放寬容積率之外，更在2018年在侯友宜家族新莊建地相隔十公尺的距離，規劃了一個「學校用地」，讓侯友宜在新莊的土地正式成為所謂的「學區房」，價值大大提高。

侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢今日澄清，競辦早已多次說明，侯友宜家人的新莊復興段土地為為合法繼承，購買持分土地是為了負責任的解決佔地問題，且該地根本不符都更條件，李正皓罔顧事實，一再造謠，就是為了向民進黨表忠，賺取聲量跟通告費，對於靠抹黑發財的綠營側翼，競辦不會姑息，明天將前往提告，遏止歪風。

面對侯競辦提告，李正皓在臉書發布三點回應，第一，他要正告侯陣營，對於他的爆料很怕的話說很怕、會痛的話說會痛。第二，歡迎侯友宜陣營提告，繼前高雄市長韓國瑜與國民黨副總統候選人趙少康痛罵立委候選人王義川後，又將在明天控告他，他十分感謝侯陣營在選前十天再度犯下大錯，而他也正在思考明天議題要如何延燒。第三，請侯友宜捐出新莊的土地，並針對炒地一事道歉。

李正皓指出，侯友宜透過涉及公權力為自己家族的土地圖利已經是事實，現在唯一能做的事就是捐出新莊的土地並且針對炒地一事道歉；因為，法律雖然來不及在1月13日審判侯友宜，但選票來得及。