游顥陣營指控「包裝米賄選」　蔡培慧團隊反擊：先解釋廚餘桶

▲▼南投縣立委候選人游顥團隊指控對手暨綠委蔡培慧贈送民眾逾5公斤包裝米，涉嫌賄選。（圖／游顥競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選倒數10天衝刺，國民黨南投第二選區立委候選人游顥陣營爆料，指對手綠委蔡培慧近期於社區活動中，分送民眾一包超過5公斤的包裝壽司米，市值150至250元、遠遠超過法定30元上限，痛批其「已不是走在法律邊緣，而是直接越過法律紅線」，呼籲檢方展開調查。

蔡團隊澄清是媒合公益物資，並非從事競選活動，若有行賄事證歡迎提告。

游顥競選辦公室今天偕同不分區立委候選人吳宗憲、律師蘇文俊召開記者會，並陳列貼有蔡培慧肖像貼紙的包裝米，和「人前反賄選、人後真賄選」的標語圖卡；競辦總幹事蔡宜助指出，民眾是於去年10月份收到這款包裝米，近期也在很多地方看到，疑為蔡培慧團隊透過社區活動分送，經查每包價值150元至250，且進一步上廠商官網搜尋，卻查無直接販售相同規格的包裝米，他呼籲蔡培慧應清楚說明此批特殊包裝米，是經由哪個專案或指定用途採購，經費從何而來。

曾於南投地檢署擔任8年檢察官的吳宗憲也表示，過去選舉期間常見以一斤包裝贈米，因依產地價格推算未必超過30元，但重達5公斤以上的包裝米已直接越過法律紅線，且蔡培慧於去年10月已在進行競選活動、各處也已設立看板，民眾都知道蔡是立委候選人；目前全台已有許多因送米、壽麵等物品超過一定價格而被偵辦的案件，民進黨政府更是每逢選舉便要求檢警調要抓賄選，他也呼籲檢方儘速查辦。

蘇文俊認為，民眾檢舉其蔡培慧陣營所贈送的包裝米，因上方印有蔡培慧標籤貼紙，已是明顯示意收受包裝米的民眾投票給蔡培慧，在法律上已構成賄選行為屬無庸置疑；蔡宜助痛批，蔡培慧和綠營不斷地高喊「反賄選不分藍綠」，卻將集集鎮政令宣導品發放、捐血和寺廟公益活動都抹黑成賄選行為，目的竟是為打烏賊戰、掩蓋正在進行的疑似賄選行為，更公然挑戰司法權威、敗壞地方選風、傷害台灣民主。

蔡培慧競選團隊則回應，游顥陣營所指控用以行賄的社區活動實為公益慈善性質，包裝米也是由慈善團體提供、轉贈給公益單位，蔡培慧僅居間媒合，未干涉公益單位的發放對象或從事任何形式競選行為，若有證據也歡迎提告，讓檢調查清楚；蔡團隊也反批游顥先前在集集鎮透過鄰長挨家挨戶發送聯名廚餘桶涉賄，競選團隊成員更涉入中國介選案遭列被告交保，請他們先交代清楚這兩案。