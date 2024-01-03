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赴侯友宜故鄉催票！　朱立倫：嘉義400年來第一次要出總統了

▲朱立倫赴嘉義召開行動中常會。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫赴嘉義召開行動中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選倒數9天，國民黨主席朱立倫今（3）日赴嘉義召開「行動中常會」，欲翻轉綠營鐵票區，與嘉義市長黃敏惠、立委候選人共同拉抬選情。朱立倫表示，嘉義是國民黨總統候選人侯友宜的故鄉，嘉義400年來第一次要出總統，侯在嘉義縣鄉下出生、成長，高中就是讀嘉義高中，後來考上中央警官大學，20幾歲就當選十大傑出青年，在那個時代是不簡單的事情。

為催出嘉義縣市的總統及立委選票，朱立倫今天下午與國民黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、立法院黨團總召曾銘宗、黃敏惠等人共同召開中常會，在嘉義市鈺通大飯店召集藍營嘉義縣立委提名人詹琬蓁、嘉義市立委候選人張秀華、嘉義縣議員及中常委們，營造藍軍團結氣勢。

朱立倫說，侯友宜30幾歲就變成掃黑英雄，他身先士卒、衝鋒陷陣，用生命保護國人跟國家，40幾歲成為最年輕的警政署長，嘉義人都很替侯感到驕傲。朱表示，侯友宜擔任新北市長也受到很多人肯定，嘉義鄉親遍布全台，各地鄉親都非常支持、了解侯友宜，因為侯腳踏實地、實實在在為中華民國做事，是最傑出的優秀領導人才，最愛台灣跟中華民國。

「侯友宜的表現受到大家肯定，但民進黨用奧步跟爛招，先抹紅再抹黑！」朱立倫話鋒一轉，痛批民進黨只會使用抹紅手段，連黃敏惠去年競選連任時都被抹紅，但嘉義市民看的很清楚，做的好就繼續、做不好就換人，全台灣大多數民眾都叫綠營下台，所以民進黨才靠抹紅，說侯友宜親中賣台，或跟過去一樣亂說中共介選。

朱立倫表示，民進黨第二招就是抹黑，侯友宜一輩子清清白白，民進黨查他個人沒有問題，家裡人也沒問題，後來查他太太幾十年前繼承的土地跟房產，「說實話，選舉修理個人正常，但修理太太很沒道理，她完全合法，民進黨就是用各種不是事實的要來抹黑！」朱痛批，民進黨用看板、電視廣告來抹黑侯友宜，希望藉此贏得總統選戰，執政黨需要用抹黑對手的方式來當選連任，這是多悲哀的事情？

朱立倫直言，要是執政做的好，根本不用抹黑，大家自然就會投了，民進黨要靠抹黑侯友宜才可能勝選，如果這樣勝選了，那台灣民主不就被抹上汙點？成為民主最大的悲哀？朱諷道，民進黨只有抹黑、抹紅，還有希望選票不要集中，因為只有集中選票才能下架民進黨、政黨輪替，符合全台灣絕大多數民眾需求。

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