遭張宏陸指和侯友宜掃街買票　林國春怒告發意圖使人不當選

▲林國春怒告發張宏陸意圖使人不當選。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨板橋委候選人林國春與國民黨副發言人呂謦煒偕同柯晨晧律師，今（3）日召開記者會出示相關影片，控訴民進黨對手張宏陸，於市場掃街時，散播侯康配與林國春賄選之不實謠言，觸犯公職人員選舉罷免法一百零四條，意圖使人不當選。林國春表示，張宏陸在市場街頭巷尾掃街拜票過程中，直接指稱他與總統候選人侯友宜買票，還在自己臉書中公開直播，「如果有什麼事證，張宏陸請直接檢舉，但這完全是惡意抹黑。」

林國春表示，自己從政數十載，本著為民服務的初衷，持續爭取選民認同，不論是議員選舉，還是立委選舉，選舉過程中，只談政策與服務，只做揭發政府弊端、為民興利，林三次與張宏陸先生競爭立委，都恪守本分，這些可以去網路上都看的到，但是他的對手一而再再而三，不斷惡意攻擊，造謠這些有影片為證，這樣公然的犯罪行為，是絕不能被容許。

柯晨晧律師也說，按照「公職人員選舉罷免法一百零四條：意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」張宏陸罪證確鑿，會像檢調具體提告，希望司法機關可以還給當事人一個公道。

國民黨副發言人呂謦煒直言，張宏陸於2023年12月16日 在青翠市場臉書直播的相關言論內容已經觸法，包括在直播的掃街前後公然地說，「國民黨發錢下來了，說民眾在公園很多地方都收到錢了，林國春跟侯友宜一起買票，說有的人收到一千、有的人收到兩千。（特別說四維公園&玫瑰公園都有人收到錢）」約一小時後又說一次，「林國春跟侯友宜一起買票，透過認識的人，但還沒抓到。」顯然連他的小邊都知道違法，還提醒張宏陸「這支影片下播後沒辦法留」「回去要先把影片剪一剪才能再上傳。」但結果是這些影片到昨天都還在網路上，持續傷害侯友宜跟林國春，顯然是純粹惡意。

林國春說，今天他不只為了捍衛自己名譽，也為了捍衛侯友宜以及本黨的名譽，因此必須站出來提告，絕對不能讓這樣惡質選舉行為，躲在暗巷中惡意的傷害他人，在如此罪證確鑿之下，張宏陸應該接受法律的制裁，期望司法單為勿枉勿縱。