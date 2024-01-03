快訊／4點駁斥「全家靠陸業務吃穿」　張宏陸宣布提告林國春

▲游智彬今天前往賴清德全國競選總部前抗議。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

新黨桃園市立委候選人游智彬今（3）開記者會，指控民進黨新北市立委張宏陸一家都在中國做生意，「包含兄弟姊妹與妻子，都是靠大陸業務吃穿」。對此，張宏陸發布4點聲明回應，他從未去過中國，妻子只是一般上班族，將向國民黨對手林國春及游智彬提告，以正視聽並證明自身清白。

游智彬今天上午前往民進黨總統候選人賴清德競選總部前抗議，點名張宏陸一家都在中國做生意，大弟張睿志在四川省德陽羽冠商貿有限公司擔任監事，四川德陽大豐收生技貿易有限公司擔任法人，並且還定居在成都有領有寫著「中國台灣居民」的居住證，其妹張玟婷同樣在四川省德陽羽冠商貿有限公司擔任法人和四川德陽大豐收生技貿易有限公司擔任監事，完全就是在大陸做生意，大賺人民幣。

游智彬亦指，張宏陸妻子王春英在台驊國際控股公司擔任董事長秘書兼發言人，而台驊集團不但專營兩岸物流業務，且在大陸包含上海等第有6間分公司，可以說將重心都放在大陸。他說，簡單來說，包含兄弟姊妹與妻子，都是靠大陸業務吃穿，「一個人在台灣抗中保台，結果全家跑去大陸賺紅錢」。

不過，張宏陸發布4點聲明，他表示，這些惡意的指控，是自己的對手林國春所授意，由中國共產主義青年團委員，也就是中共的打手游智彬出來替林抹黑蹭聲量。

張宏陸4點聲明包括：第一，本人從未去過中國，亦未與中國有任何接觸；第二，本人妻子僅為一般上班族，婚前就在該公司上班，已超過20年，是台灣的公司職員，並未負責市場拓展或中國等相關業務；第三，本人將向林國春及游智彬提告，以正視聽並證明自身清白。

第四，張宏陸表示，本人弟弟妹妹皆已成年，不能因為他當政治人物就限制他們工作上的選擇，且就自己所知，他們就做點營業額非常小的生意，跟中國官方完全沒有接觸，妹妹也因為自己提醒她中國不安全，所以早已回台，這硬要說成什麼舔共或共產黨樣板人物，根本就是栽贓抹黑，意圖使人不當選。