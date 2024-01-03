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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政見發表會第二階段放棄上台　阮厚爵：各說各話無法直球對決

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵。（圖／翻攝自彰化縣選委會直播）

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵。（圖／翻攝自彰化縣選委會直播）

記者唐詠絮／彰化報導

距離總統大選僅剩10天，今天彰化縣選舉委員會舉辦立法委員公辦政見發表會，上午上場的是北彰化第一、第二選區，分2階段各12分鐘進行，其中第一選區藍營立委候選人阮厚爵，在進行第二階段時，唱名3次未到，令不少鄉親錯愕，阮厚爵強調，無法與對手直球對決，倒不如把握時間、服務每一位選民的機會。

針對晶鼎焚化爐，昨天陳秀寶到地檢按鈴申告對手阮厚爵抹黑「意圖使人不當選」，今天阮在第二階段原本準備要對陳秀寶提出質疑為什麼同意萊豬進校園、設焚化爐污染空氣，何謂攻擊、何謂抹黑，強調民主國家人民有知的權利，捍衛到底。

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵。（圖／翻攝自彰化縣選委會直播）

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵。（圖／翻攝自彰化縣選委會直播）

今天政見發表會，第一階段12分鐘，阮厚爵發表8分鐘，提早4分鐘下台，卻在第二階段離開；阮厚爵表示，今天有幸聽到其他候選人的政見發表，各說各話無法直球對決論是非，只是徒具形式不接地氣，並認為與其伶牙俐齒話說前瞻大餅，不如讓民眾找得到、及時反映民意。

阮厚爵強調，他不會說冠冕堂皇的話，倒不如把握時間、服務每一位選民的機會，珍惜每一次與鄉親朋友見面的時刻，因此第二階段選擇放棄。

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