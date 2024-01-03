選戰倒數10天為「侯康」搶女性票　國民黨推「KMT Girls」環台

▲朱立倫召開國民黨「最後10天！新世代新時代 專業女力環島催票」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（3）日上午召開「最後10天！新世代新時代，專業女力環島催票」記者會，宣布要在選戰最後倒數階段，推出女性不分區立委候選人及公職人員，展開環島催票任務。國民黨主席朱立倫指出，這些國民黨最有戰力、最有代表性的女性，可以獲得更多年輕朋友與女性選民共鳴，讓國民黨「侯康配」在女性以及中間、年輕選民獲得更多的支持。

朱立倫表示，國民黨女力充滿陽光與朝氣，非常有戰鬥力，國民黨在最後的十天這群最有戰力、最有代表性的女力，包含不分區立委、市議員們等，針對五五波的重要立委選區，要獲得更多年輕、更多女性朋友的支持，也讓總統候選人侯康配在女性以及中間選民、年輕選民上，能夠獲得更多的支持。

朱立倫強調，這次國民黨不分區名單最亮眼的就是我們的女力，這些最傑出、最專業的女力，如同去年國民黨提名縣市長的「十全十美」一樣，獲得所有民眾最高的肯定。

這次專業女力輔選團成員包括新北市議員蔡淑君、不分區候選人陳菁徽、張嘉郡、鍾沛君、吳亮儀、廖怡琇、李茂芊、楊智伃、何嘉霖、侯友宜競辦發言人柳采葳北（市議員）、江怡臻（新北議員）、戴湘儀（新北議員）、台北市議員耿葳、高雄市議員許采蓁等。

記者會中，出席的專業女力輔選團成員一一向大家說明參與環島輔選團的心聲。楊智伃表示，國民黨女性力量集合在一起很強大，也能營造陽光、活力、朝氣的氛圍，用溫暖的力量影響選舉，希望未來將女力能展現在台灣各角落，一起全台出發，讓大家感覺朝氣與活力。

柳采葳則說，這支輔選團體可以命名為「KMT Girls」，一般女團有人是歌唱擔當，有人是舞蹈擔當，但國民黨的女團都是專業擔當，不但有品質，還有顏值，在選舉最後階段，會在每一個重點選區幫忙輔選，如果有需要「KMT Girls」輔選的立委候選人，可以逕洽她們的「經紀人」朱立倫。

陳菁徽指出，在朱立倫帶領下，國民黨是縣市首長女性比例最高的政黨，也是女性立委候選人比例最高的政黨，相對於標榜性別議題的民進黨，控訴文的文青體寫的比任何政黨多，桃色事件也比較多，國民黨沒有華而不實的口號，只有溫暖與溫柔的力量。