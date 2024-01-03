署名看板諷刺「包租侯」遭新北警查水錶　民進黨：別把警局當警總

▲民進黨掛出「包租侯」署名看板，屋主卻遭新北警「查水錶」。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新北市議員黃淑君昨（2）下午掛上一面「包租侯」看板諷刺國民黨總統候選人侯友宜，屋主馬上被警察局關心，引發輿論譁然。民進黨今（3）舉行記者會，質疑侯把把市府當成競總，把公務員當然競選幹部，還把警局當「警總」對人民施壓脅迫，實在是無法無天，呼籲侯友宜應該為此立刻道歉，也把政治黑手拿開。

黃淑君昨天掛上一面署名民主進步黨的看板，諷刺「包租侯」、「擁有103間套房一年從學生身上狠賺（依合約）2000萬，租金每坪比101大樓還貴」，不過，屋主馬上收到警察局的關心，引發黃斥責，警察局為何可以無故查詢人民個資？侯友宜不要把新北市府當競總，新北市警察局當警總。

此外，民進黨發言人張志豪、新北市議員戴瑋姍與黃淑君今天上午共同舉行記者會，批評侯友宜忙著跑選舉，不管市政也不理治安，政治黑手仍操控市警局，基層員警竟然放任正事不做，竟違法約談提供看板的小市民，離譜至極。

黃淑君痛批，這是民進黨製作在新北市第一塊掛上的看板，內容都有相關資料佐證，結果一掛上馬上被侯市府查水錶，昨天下午6點掛上看板，結果屋主晚上7時15分馬上收到警察局至住家的查訪，請問侯友宜，基層小市民違反什麼法？員警可如此恣意妄為的約談人民？

張志豪強調，此看板內容皆有憑有據，都出自又昱公司與文化大學的不平等合約內容，都是事實，且明顯署名民主進步黨，要提告就告民主進步黨，不要下令警局找屋主施壓，欺負小市民，奉勸侯友宜誠實面對用凱旋苑當包租公剝削學生的爭議和質疑，只要侯辦告一次，民進黨就反告誣告一次。