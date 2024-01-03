羅致政「深偽私密片」批陸介選　國民黨：別什麼都說是境外勢力

▲國民黨「最後10天！新世代新時代 專業女力環島催票」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委羅致政昨晚遭網路媒體揭露，疑似有不雅性愛片在色情網站上流傳，羅致政發聲明指該片是「深偽」變造，更在第一時間赴新北調查站報案；民進黨總統候選人賴清德今（3）日表示，由這個事件可以看出，中國介選無所不用其極。對此，國民黨發言人柳采葳表示，不用什麼都說成是境外勢力。

羅致政昨天晚間遭網路媒體《壹傳媒》（前身為毅傳媒）傳出，與女子在旅館「激戰」，更有多段裸露影片於色情網站上流傳，該媒體並刊登數張露骨影片截圖。羅致政在第一時間發布聲明表示，影片為深偽造假影片，他將正式提告借殼上市的假冒版《壹傳媒》，亦即是議題農場，既無編輯台，亦無記者，只是淪為造謠中心，成為境外介選的工具溫床。

對此，柳采葳今日上午出席國民黨中央記者會，會後受訪時表示，不用什麼都說成是境外勢力，既然羅致政本人已提告，就靜待司法調查。

至於民進黨中央上午召開記者會，由民進黨發言人張志豪、民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍公布「協尋侯市長」最新電視廣告，痛批國民黨總統候選人侯友宜落跑選總統，新北市府螺絲鬆。柳采葳反擊，如果要協尋侯友宜，國民黨才要協尋副總統，賴的違建都沒拆，是否先拆一拆再說別人？抹黑他人的說法令人不恥。