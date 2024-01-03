藍黨團控民進黨藉「五月天案」介選　賴士葆：國安官員何時變鼠輩？

▲賴士葆（左起）、李德維、吳怡玎出席國民黨團3日記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

外媒去年12月28日報導，指五月天受大陸施壓表態一中，然其資料引述自台灣內部有關機構的文件及官員，國台辦則說子虛烏有。對此，國民黨立法院黨團今（3日）表示，該案再次凸顯民進黨用假的國安議題，真正介入影響2024總統大選，然相關單位默不吭聲，任由綠媒操作。藍委賴士葆批評，國安單位介選最可惡，國安官員不敢具名，何時變鼠輩？國安局長蔡明彥應出來說話。

國民黨立法院黨團3日上午舉辦「五月天事件～國安選舉奧步！視國家公器如無物！」記者會。吳怡玎指出，路透社跟CNN報導引述2名匿名的台灣安全官員說法，官員說中國向五月天施壓，希望能在大選前表態，影響選舉結果；CNN報導中，提及官員稱這是台灣在中國蒐集的情報，但沒有辦法核實。

吳怡玎說，能否請總統候選人賴清德跟總統蔡英文出來說清楚，到底上述官員是誰、隸屬哪個部會，如果是台灣安全相關文件，為何可以洩露？有無違反《國安法》？還是單純想洩不實訊息，想要介選？介選的是民進黨，而非中共？在她看來，比較像民進黨把國安體系當成介選工具。

「這還不是第一次做這樣動作。」吳怡玎也提及，光2023年12月路透社就有3篇「消息來源指出」標題的新聞，這樣的標題就是在放話，如果真的跟國安相關、大選有無被境外勢力影響的話，為何要用匿名放話？民進黨介選太誇張，這是否是境內的「假境外認知作戰」？從「王立強事件」到五月天事件，民進黨才是認知作戰始祖、認知作戰最大來源。

李德維說，假如真如路透社報導，為何不交由國內相關媒體 報導或國內相關單位偵辦？這官員是政府官員，還是民進黨的官員？這報導是否出口轉內銷，其實是自己的「腳尾飯？」該案再次凸顯民進黨用假的國安議題，真正介入影響2024總統大選，然相關單位默不吭聲，任由綠媒操作，大家看得下去嗎？國民黨團質疑這案是假新聞，是否為境內勢力介選，國安單位必須出來講清楚、說明白 。

▲賴士葆。（圖／記者周宸亘攝）

賴士葆說，五月天事件會讓民進黨得利。2020年「王立強事件」至今相關人被關了4年，什麼事都沒有，民進黨最強調人權，可以任意為了選舉關4年？「2016年周子瑜事件讓他（指民進黨）嚐到甜頭」，誰在操作選舉，不言而喻，所以真正介選最嚴重的，就是執政當局。

賴士葆也批評，國安單位介選最可惡，沒有五月天消息、中國也否認，既然當事人不說，終究該有事實吧，不敢具名，國安官員何時變鼠輩？敢講不敢做，竟然敢放話，就出來面對，而蔡明彥應出來說話，國民黨不允許台灣民主幾十年，毀在民進黨自私自利的骯髒、齷齪手段裡。