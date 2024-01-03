柯文哲嗆侯「中共挺的人」　她酸吃相難看：當大家忘記藍白合大戲？

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲批國民黨候選人侯友宜「是中共支持的人，沒得談了 」，柯、侯雙方開始互噴口水。對此，台灣基進立委候選人吳欣岱2日批評，君悅會中「五漢廢言 」場景仍歷歷在目，柯文哲可能以為民眾記憶力差，把一個月前佔滿媒體版面、長達十幾日的藍白合大戲都忘卻了，吃相實在難看。

國民黨總統候選人侯友宜2日指藍白6點協議仍算數，聯合政府勢在必行，但被民眾黨總統候選人柯文哲回嗆「談什麼」、「都是中共支持的人了」，侯則反擊柯抺紅並回應柯「己所不欲勿施於人」，對此，柯文哲3日再嗆聲，那為什麼中共對侯友宜這麼好，還要替侯友宜做假民調？

吳欣岱說，柯文哲說藍營被中共所支持，而柯也曾自爆中國一直要他選總統，「中國的選哲」反咬國民黨是中共支持的人，與藍營沒得談，柯可能以為民眾記憶力差，把一個月前佔滿媒體版面、長達十幾日的藍白合大戲都忘卻了，殊不知「五漢廢言」相關系列圖仍在社群流傳。

吳欣岱表示，民眾對當日君悅酒店場面依舊記憶猶新，每人在會上互相推諉，想把合作破局之責推給對方，柯文哲在協商破局後反咬國民黨受中國支持，但其真面目早在藍白合傳出後被看穿，想以此拉開與藍營距離的柯文哲實在吃相難看。