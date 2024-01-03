幕後／泰勒絲因兵凶戰危拒來台？　業內專家3疑點提醒：別遇詐騙

▲趙少康指稱，泰勒絲因為台灣兵凶戰危而拒絕來台演出。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康日前在辯論會上，稱國際巨星泰勒斯原本要在台灣開演唱會，卻因台灣兵凶戰危而告吹；不過，各界馬上點名，去年韓國與英國的國際天團BLACKPINK跟Coldplay都來台演出，駁斥相關言論。對此，近年多次執行國際巨星來台辦理演唱會的業內人士在受訪時，針對泰勒絲拒絕來台，提出「時間倉促」、「尚未進行滿載測試」，以及「保密原則」等3疑點，提醒別遇上詐騙。

針對趙少康聲稱泰勒絲因為台灣地緣政治問題，拒絕來台演出；而北市政府也正在安排泰勒絲到大巨蛋演出一事，近年來已多次實際執行國際巨星到台灣演出的業內人士受訪時表示，第一個疑點在於，籌備期過於倉促，據他過去辦理演唱會的經驗，萬人演唱會至少要在半年到一年前，就要開始規劃洽談。

該業內人士表示，舉凡節目合作洽談、票券販售、場地租借、硬體規劃、交通配套等執行均有繁瑣細節，且環環相扣。尤其泰勒絲更是國際重量級藝人，其巡演水準相關細節準備必定更需審慎因應。對於地方政府聲稱，一月才準備洽談三月演出事宜，間隔不到兩個月的時間，就時間上可能有些倉促。



其次，該人士說，大巨蛋目前並未進行場地滿載測試，要如何確保泰勒絲演唱會舉辦場地無虞，大巨蛋目前僅完成1.3萬觀眾入場進行人流測試，尚未完成場館滿載測試來作為大型演唱會的示範參考。

他說，場館滿載測試可視為場館軟硬體驗證的重要指標，甚至作為後續設施優化調教參考，目前未完成壓力測試即邀請泰勒絲規模演唱會，對於場地使用及安全疏散值得商榷。他反問，哪一個國際級的演唱會，敢在尚未通過正式「壓力測試」的場館演出？



最後，業內人士指出，演唱會商業演出資訊在未完全確認可公布前，以「保密」為首要原則。國際演唱會通常需由主辦單位先確認取得藝人合作意向，進一步取得辦理場地之檔期辦理許可。

他說，針對演出資訊將由藝人方或演場會主辦公司待完善合約後，議定時間及內容方得公佈，商演演唱會洽談原則首重保密，演唱會製作團隊不會事先透露雙方洽談內容，「業內專業上，都知道在未確認簽約前就擅自對外放話，是犯了大忌」。



綜合以上三點，該人士提醒，千萬不要遇上詐騙集團，他呼籲相關單位要儘快對外界說明，不要因為錯誤資訊影響泰勒絲團隊來台的意願，影響台灣歌迷的權益。