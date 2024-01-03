史上最大選舉年！蔡英文：用選票告訴世界　繼續當「世界的台灣」

▲賴清德今天出席新北市土城選前萬人造勢晚會。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

總統蔡英文今（3）出席首場「台灣美德站出來」選前萬人造勢晚會，她說，2024年這條路要繼續走下去，蔡英文8年執政為台灣留下「世界的台灣」，「今年520我就要畢業了，我要交棒了，但是國家要繼續前進，好不好？」今年是全世界有史以來規模最大的選舉年，全球有一半人口將要投票，呼籲用選票告訴全世界，台灣要繼續當「世界的台灣」。

選戰進入倒數10天關鍵期，民進黨今天啟動全國萬人造勢巡迴，首場選在新北市指標激戰區土城舉辦，包括蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴、擁有高人氣的不分區立委候選人王義川、黨籍立委及立委候選人均將與會。

蔡英文致詞時表示，新的一年又開始了，再過10天就要投票了，而且是一次關鍵的選舉，「我們要不要讓台灣在新的一年，我們繼續進步好不好？」呼籲支持者支持「賴蕭配」，讓新北市12席全上。她說，前天元旦她發表總統任內最後一次新年談話，今天來到新北，回到自己第一次參選的起點，感謝大家無論是新北市長選舉、總統大選，這一路，新北市民給蔡英文最多的支持，「謝謝大家」。

蔡英文表示，「我們現在走的路是對的路，我們繼續走下去好不好？」這一條對的路上，政府做了幾件改變台灣、走向世界的事情，包括：2016年以來全力建設國家壯大台灣，推動前瞻基礎建設計畫，台灣國家競爭力從2016年全球第14名，大幅進步到第6名，GDP從2016年的17.5兆，到去年已經突破23兆了，「你有沒有投資股票？那有賺嗎？」2016年台股是8千多點，現在已達1.7萬點以上，代表台灣的國力越來越強。

蔡英文說，今天與會的立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、羅致政都是從2016年開始，就跟民進黨政府一起打拚，在國會守護預算，爭地很辛苦。她說，在野黨常常批評前瞻建設，而新北市前瞻建設不少喔，包括非常多停車場、學校裝設3萬多台冷氣、雙北共飲翡翠水，以及興建中的三鶯線、已經核定的萬大樹林線，「台灣有前瞻建設，大家生活更便利」。

蔡英文表示，這一條對的路上，還做對了一件事，就是照顧人民、穩健財政，包括長照預算從2016年新台幣50億元增長今年870億元，以及若家裡有2歲以下的小朋友，每個月有5千元育兒津貼，粗金補助5600元，通勤族夫妻每月可省4000元，這些加起來，政府1年替這個小家庭至少省了17.5萬元，還不包括其他減稅、長照補貼。

蔡英文指出，政府同時嚴守財政紀律，努力還債，政府目前已經還債7960億元，今年還要還1150億元，8年總共要還9000億元，「蔡英文政府是史上最會還債的政府，絕對不會是我們在野黨所說的債留子孫」。

蔡英文說，蔡英文政府也堅持走向世界，現在台灣民主在國際評比是亞洲第一名，推動國機國造、國艦國造，展現台灣有決心保衛自己，守衛自由民主的價值，也因為這樣，民主國家願意跟我們站在一起，一起來守衛台灣。

蔡英文談及，「1月13日我們的選票，將決定台灣是繼續進步，還是走回頭路」，今年是全世界有史以來規模最大的選舉年，全球有一半的人口將進行投票，全世界也都在關注台灣的決定，要用選票告訴全世界：台灣要繼續當「世界的台灣」，選擇讓台灣繼續進步，不要讓這8年的努力白費，在這條對的路上，賴清德與蕭美琴也需要國會過半的支持，才能更有力量帶領台灣，因此，拜託大家支持新北立委12席全上。

▲王義川也登台高呼「三票挺台灣」。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇貞昌晚間出席新北市土城選前造勢活動。（圖／記者湯興漢攝）