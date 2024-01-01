兒誤認病父躺床上身亡　警辦「命案」驚覺有呼吸...鬼門關前救回

▲警發現男子尚有氣息送醫搶救，目前在加護病房觀察中。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南一名徐姓男子，昨（31）日跨年夜收到父親傳的簡訊，感覺不妙立即趕回家，發現父親躺床上沒反應，報警說父親已經過世，而警方到場後勘驗發現徐父還有呼吸，立刻叫救護車送醫救回一命，目前在加護病房觀察中。

第二分局海安派出所指出，昨夜間8時許接獲32歲徐姓男子報案，指環河街某民宅發生死亡案件，經到場了解，徐男稱夜間接獲60歲父親傳來簡訊，感覺不妙急忙趕回家，到家後發現父親在床上一動也不動，認為父親疑因久病厭世，所以報警尋求協助。

員警到場發現徐父躺於房間內床上，但在勘驗中突然發現徐父尚有氣息，也急忙聯繫救護車到場送醫急救，將徐父從鬼門關前救回，現由家屬在醫院陪同接受治療觀察當中。

第二分局表示，生命可貴無價，如有不佳之情緒念頭，可尋求協助或正當方法來釋放壓力，如向家人、朋友、醫療機構等來求助，一念轉換都可有不一樣之處理結果。本案員警即時到場處置，也將徐男在跨年夜從鬼門關來救回，也相信在家人陪同下可勇敢來面對後續之醫療事宜，活出一片不一樣之快樂人生。

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