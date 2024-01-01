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台南跨年發燒影片全台第一　五堅情壓軸再創觀看高峰

▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片延燒至1日更衝上YouTube發燒影片第一名！

▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

跨年倒數時刻由金世正、南韓新生代男團VERIVERY、香港超人氣歌手Tyson Yoshi以及五堅情上台，與台南市長黃偉哲及市政首長團隊共同帶領民眾倒數，這時眼尖的網友發現五堅情怎麼少了一個！

▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2024台南好Young」跨年晚會這次規劃由四度擔綱到台南跨年的五堅情擔任倒數後的壓軸演唱，並且上場獨秀近1小時，讓許多五堅情迷早早就預約到台南跨年。31晚五堅情成員婁峻碩，誠意滿滿在台南連趕兩場跨年晚會，結束新營南瀛跨年晚會的表演後，即趕路前往位於安平區的永華市政中心，由於跨年夜交通狀況較為壅塞，且當接近倒數時刻，永華市政中心周邊已湧入將近22萬人潮，車輛簡直寸步難行，幸好婁峻碩在倒數時抵達會場，衝上台和大家一起迎新年。

▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

婁峻碩也在自己的粉絲專頁發文：「壓線抵達跨年的台南市府第三站大功告成，三場跨年真的硬希望每一場演出你們都喜歡」。五堅情團長邱鋒澤說希望新的一年還要再來台南演出，甚至2025年、2026年都要來台南，五堅情也寵粉預告1月28將在台南舉辦簽唱會，喜歡他們的粉絲朋友們，千萬別錯過。

▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一起在台南跨年的香港超人氣歌手Tyson Yoshi倒數前則表示有點緊張，這是他第一次在台灣跨年，也被現場的人潮嚇到，而擔任新年第一位表演歌手，帶來超精彩的演出，獲得一致好評。

▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩的演出，直播影片更衝上YouTube發燒影片第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位市府新聞及國際關係處表示，永華市政中心跨年晚會吸引22萬人次到場觀賞，在五堅情壓軸演唱長達1小時完成後，於凌晨1時半以後才陸續離場，警察局共出動警力124名及義交30人，於凌晨1時40分共同努力讓周邊交通恢復順暢。另外，台南於縣市合併後首度跨年雙現場，在原縣區行政中心南瀛綠都心公園舉辦的跨年晚會，15組歌手輪番獻唱，於1日凌晨0時10分許結束，吸引了3萬人次參與。市府感謝所有粉絲及市民朋友的配合讓活動安全圓滿結束。

市長黃偉哲表示，感謝民眾支持與肯定，南市府雖沒有最多的預算，卻能集合企業主、贊助商的力量來祭出傲人卡司，感謝民間熱情協助，讓台南市能在有限經費，盡情與市民一起造夢。

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