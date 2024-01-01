為投資偷保險箱贓款！大膽偵查佐竊走近20萬　「信封塞白紙」被逮

▲偵查佐竊取保險箱存有之案件不法所得，共計19萬3400元。（示意圖，與本案無關／取自Pixabay）



記者黃資真／台北報導

警政署保二總隊一名張姓偵查佐負責贓證物管理業務，卻利用自己的職責，5度竊取保險箱內存有之不法所得共19萬3400元，遭高雄地院判刑1年、緩刑2年，另懲戒法院判決撤職，停止任用1年。

判決指出，張男原為保二刑事警察大隊偵三隊偵查佐，於2018年4月30日至9月26日期間負責贓證物管理業務，然張男卻為了投資酒類，動起歪腦筋竊取保險箱內存有的不法所得。

張男於2021年中旬、2022年8月3日、10月20日、11月11日，以及上開時間以外的2021年某日，5度利用先前警務員私下委託代為處理業務時所拿到的保險箱鑰匙，擅自拿取證物室門禁磁卡，拿出保險箱裡的彌封信封袋後帶回辦公室，取出部分現金，或是將一疊白紙塞進去，再放回原處，共計拿取19萬3400元。

直到另名偵查佐於2021年12月10日打開保險箱時，發現證物袋內的紙鈔全變成白紙，立刻調閱監視器，才知道嫌犯竟是自家人，隨即報請高雄地檢署偵查並起訴。

高雄地院考量張男犯後勇於承認錯誤，並坦承犯行之悔悟態度，所竊取之款項均已被警察扣得並發還，依公務員假借職務上之機會，故意犯竊盜共5罪，合併處有期徒刑1年，宣告緩刑2年，並應向國庫支付8萬元。

之後張男遭調職移送懲戒，懲戒法院認為，張男利用同事及偵三隊對其警察身分之信賴關係，連續為違失行為，嚴重破壞其與機關、同事間職務信賴關係，及損害贓證物管理之正確性，民眾對警察機關管理贓證物之信賴，足以妨害刑事犯罪之追訴之公正性，使民眾喪失對警察機關辦理刑事案件之信任，判決張男撤職，並停止任用1年。