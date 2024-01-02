被爆欲在鬧區宮廟、住宅囤放彈藥　軍方致歉：是要提升後勤支援韌性

▲第四作戰區指「支援協定書」規劃上，並無實質放置彈藥情事。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨高雄立委候選人陳美雅今（2日）指，軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥，作為作戰區域的彈藥庫，引發地方民眾恐慌。對此，第四作戰區表示，相關規劃，僅為本單位規劃結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，並無實質放置彈藥情事，對於造成民眾誤解，第四作戰區表達歉意。

陳美雅2日偕國民黨副發言人賴苡任召開「宮廟、住宅大樓變彈藥庫！？要求彈藥存放在民間 國防部引發民眾疑慮」記者會，出示「左營彈藥分庫」發函給民間公司、宮廟、圖書館、社區活動中心、婚宴會館的公文，要求民間設施、場地成為軍方的彈藥庫，並與軍方簽訂「支援協定書」。

陳美雅質疑，相關單位挑選存放彈藥地點，應該要遠離住家才對，但軍方發函給民宅大樓，以及人口稠密區的宮廟等民間單位，表示軍方要屯放戰時彈藥，其中包括高雄鼓山區的住宅大樓，還有苓雅、前鎮的宮廟，造成地方民眾強烈的恐慌與不安全感。

陳美雅也指出，公文中說明找民間地點存放彈藥的原因，是要分散彈藥去處，讓敵人無法掌握與偵測，但公文上卻也列出了放彈藥所有的點，且公文又未列為機密，形同根本公開彈藥存放點，不需要敵人偵測，相當荒謬。她強調，不反對軍方分散彈藥的存放，但是是否有更適當的地點。

對此，第四作戰區下午回應，外揭相關規劃，僅為本單位規劃結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，並無實質放置彈藥情事，對於造成民眾誤解，第四作戰區表達歉意。

第四作戰區說，國家安全有賴全體國人團結一致，共同捍衛；感謝各界對國防事務的關注與討論，第四作戰區將持恆各項戰備訓練工作，戮力提升部隊戰力，籲請國人支持與鼓勵。