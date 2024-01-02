李正皓指侯友宜家族獵地　侯辦駁斥：把抹黑當職業？

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對政治評論員李正皓指新北市府在2018年於新莊復興段用地旁劃設學校用地「文高二」，賴清德發言人戴瑋姍則指解編與侯友宜有關。侯辦發言人王敏旭指出，文高二用地早在民國62年新莊劃設都市計畫就有，且文高二解編不僅是營建署審議通過，當地民進黨議員翁震州更是大力贊同說該計畫採用減半徵收計畫，保障原有地主權益，更充分發揮土地利用效益，民進黨民嘴、賴清德為了抹黑侯友宜「編故事」，欲加之罪，何患無辭。

王敏旭表示，民進黨先是「編故事」造謠侯友宜土地可都更讓容積率增加，但事實上就是不符合都市更新標準。民進黨今天「又再編故事」，指新北市府在2018年劃設文高二的學校用地，事實上民國62年新莊劃設都市計畫就有。

「民進黨議員、營建署配合侯友宜獵地？」王敏旭說，民進黨議員翁震州明確指出「新莊高中用地解編，活化土地、推動新莊再發展」，甚至說該計畫不僅能改善當地公共設施不足，也讓中央推動的全國公保地檢討作業提供示範，讓市民能夠享有優質的公共建設。

王敏旭說，推動地方的發展不分藍綠、不分黨派，可是民進黨為了選舉就開始顛倒是非，以編故事方式抹黑侯友宜，事實上文高二變更後可提供0.56公頃之市場用地，讓現況臨時使用的黃昏市場得以重新規劃，不僅服務當地更多的民眾，又可兼顧公保地主權益，這是連民進黨議員都稱讚的做法。

「把抹黑當作職業？」王敏旭說，李正皓過去被民進黨徵召參選立委，退選後接連對侯友宜抹黑，戴瑋姍更不用說，過去在餵藥案的臉書貼文，就被台灣事實查核中心認證為假訊息，戴瑋姍堪稱放羊的小孩。

