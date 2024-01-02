突破同溫層者得天下！　歷屆總統當選人得票數皆超越政黨票　

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數11天，自2008年實施立委單一選區兩票制後，綜觀歷屆選舉結果，可以發現要拿下總統寶座的人，通常得票數往往會超越政黨票數，亦即總統侯選人要突破同溫層，所以除了鞏固基本盤外，中間選民的支持度也是勝選關鍵之一。本次總統選戰雖呈三腳督態勢，但要想突破重圍，民進黨賴清德、國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲，都必須具有向外拓票的能力，使個人魅力能夠大於政黨。

2008年大選，正副總統當選人為國民黨籍馬英九、蕭萬長，得票數為7,659,014票，國民黨不分區政黨得票數為5,010,801票，相差2,648,21票；2012年，正副總統當選人為國民黨籍馬英九、吳敦義，得票數為6,891,139票，其不分區政黨得票數為5,863,279票，相差1,027,860票；2016年，正副總統當選人為民進黨籍蔡英文、陳建仁，得票數為6,894,744票，民進黨不分區政黨得票數為5,370,953票，相差1,523,791票；2020年，正副總統當選人為民進黨籍蔡英文、賴清德，得票數為8,170,231票，但政黨不分區得票數為4,811,241票，相差3,358,990，為差距最大的一次。

綜觀來看，歷屆總統當選人的個人得票數皆超越其政黨得票數，因此，各黨除了鞏固基本盤外，也要積極爭取中間選民才能勝選。

而2024總統大選，藍營不斷以政黨輪替為目標，爭取最起碼六成的非綠選民支持，並且在青年購屋、學貸政策上釋出利多，還有解決三明治世代生育與養育的問題，包括少子化與長照政策；民眾黨則從一開始就主打「棄藍綠，保台灣」，試圖激起台灣選民厭倦藍綠長年惡鬥的情緒，以新政治作為對中間選民的訴求；至於民進黨總統候選人賴清德則找來前駐美代表蕭美琴擔任副手，強調台灣走向世界的決心，更能延續總統蔡英文的外交路線。