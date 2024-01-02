睡夢中被噩耗狂炸驚醒！張誌家愛徒悲嘆：約好回來一起打高爾夫

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前職棒球星張誌家在大陸猝逝，消息傳回台灣，曾經被受他照顧的學弟，也算是另類「愛徒」，現在已經轉戰直播圈的潘豪豪表示自己一早醒來，就聽到這樣的噩耗，覺得非常震驚，回顧過去的點點滴滴，自己真的「心中萬般不捨，真的好難過」。

曾經也是棒球圈明日之星的潘豪豪（潘俊豪）是張誌家的學弟，在直播時不只一次提到張誌家過往的照顧，就算已經離開職棒圈轉職到鐵板燒界，還是大方讓那時還是球員的潘豪豪想辦法吃飽，「培養後輩」的心可見一般，所以潘豪豪得知張誌家猝逝的消息後，在臉書寫下心情。

▲前職棒選手張誌家非常照顧學弟潘豪豪（左） 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲潘豪豪非常難過，在臉書寫下紀念張誌家的話 。（圖／記者吳奕靖攝）

他說：「一大早超過3通以上記者的電話及4-50則好友的訊息…看到訊息後驚醒….昨天晚上才再與好友分享您風光的過去…12月才說叫我等你消息，回來要約我打球，回想過去您照顧我及過去相處的點點滴滴。心中萬般不捨…真的好難過啊…人生過程中有好多逆境都無法擊敗你，從國中我還是個小屁孩一直相處到現在，知道你很多很多的無奈與困難，你依然屹立不搖，辛苦了RIP」。

記者電話訪問潘豪豪，近期是否有跟張誌家聯絡，潘豪豪說：「他在離開台灣前往大陸之前，11月份有跟張誌家見面，當時兩個人就約在仁武的高爾夫球場一起打球，當時張誌家還問要不要一起去大陸，但是因為自己工作在身，兩人講好12月底要在大陸見面」，只是他怎麼也沒想到去年11月份的見面，竟是見他的最後一面。

曾經也跟張誌家一起直播《三瘋957》的直播主莊董，也在臉書留下懷念字句：「消息來得太突然......還想著哪天聚一起再直播......一股滿滿的回憶與鼻酸頓上心頭......阿家，一路好走」！

▲《三瘋957》直播主莊董（中），也在臉書留言懷念張誌家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）