綠批土地爭議反遭質疑家族養地　侯辦5問賴清德：有多少人在養地？

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨今（2）日舉行記者會繼續追打國民黨總統候選人侯友宜家族合法資產，未料，在記者會上，民進黨前發言人李妍慧被媒體質疑家族坐擁500筆以上土地。對此，侯辦表示，李家族有建商背景，坐擁大批土地，身價更高達60億元，甚至曾被監察院認證財產申報不實，並5問賴清德，民進黨有多人像李妍慧一樣在養地？

發言人吳亮賢問，李妍慧建商家族與民進黨有何金流關係？民進黨有多人像李妍慧一樣在養地？對於李妍慧財產申報不實是否要開鍘？賴清德當年未依法進行財產申報，是否已知情老家是違建？賴清德要把違建作公益信託，目前進度在哪？

吳亮賢指出，賴清德派李妍慧出來開記者會抹黑侯友宜，結果記者當場揭露，根據監察院財產申報，李妍慧家族擁有500筆以上土地，其中好幾筆價值動額3億5000萬、1億4000萬，尤其李妍慧還是少數被監察院認證的財產申報不實的政治人物，被重罰300萬元。

吳亮賢也補充，根據監察院第216期廉政專刊，總共60人、465頁，李妍慧一人的財產申報資料就多達61頁，足足佔了整本專刊的近七分之一，媒體人更曾指出，這61頁當中，1到34頁都是李妍慧與夫婿名下房地產，光土地就申報超過500筆、申報總價超過55億元，若加上建物、存款、有價證券、保單、事業投資，李妍慧申報財產總額更超過60億元。

吳亮賢表示，對於記者當面質疑，民進黨發言人張志豪第一時間跳針回應，要求侯友宜跟柯文哲要出來面對，令人不知所云；李妍慧接著竟稱，「不知道我需要在，什麼樣的身分跟立場，需要站在這裡要來回應你」。

吳亮賢痛批，民進黨的嘴臉簡直噁心至極，面對養地跟財產申報不實的問題，竟反問為什麼要回答？如同賴清德被女大生問到黨內的貪腐弊案，竟反質問是哪一件？可見民進黨從上到下，已全面「賴皮化」，民進黨中央就是全台灣最大間的賴皮寮。

吳亮賢表示，競辦已多次說明，新莊復興段是侯太太的爸爸任老先生早在民國61年購買的約86.5坪土地及老舊建物，當時侯友宜只是個15歲的中學生，而侯太太繼承後，發現房屋佔到新莊復興段253地號的土地，該筆土地有二十多名地主，且為裏地不臨路，購買持分土地是為了負責任的解決佔地問題。

吳亮賢痛批，侯友宜家人合理購買、合法建物、誠實申報，並將凱旋苑捐作青年房舍或社會住宅，賴清德的違建賴皮寮，則是未申報、未繳稅，說要公益信託也沒進度。如今民進黨派出500筆土地、身價60億元的大地主，再度抹黑侯友宜，根本就是告訴全國人民，民進黨才是全台炒地王，只要是民進黨，養多少土地都可以耍賴，蓋多少違建都可以賴著不拆。

