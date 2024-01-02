同事竟是隱藏富豪！紡織廠上班「擁200億」…警挖出驚天大案

▲紡織廠員工銀行擁50億。（示意圖／CFP，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

青島一縣級城市紡織企業的李姓員工，被發現名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水高達50多億元人民幣（約新台幣213億元）。警方順藤摸瓜，破獲了一起特大地下錢莊案，涉案金額高達158億元（人民幣，下同），逮捕犯罪嫌疑人74人，涉及中國大陸17個省及直轄市。目前，案件已移送檢察院審查起訴。

據《央視網》報導，2022年11月，青島警方收到金某等人帳戶可疑交易線索，經初步調查，千餘個帳戶每天的流水在300萬元以上，總交易金額高達20多億元。這些大額資金有全天候高頻操作、快進快出等特徵，引起了警方的注意。

警方表示，這些帳戶是透過網路銀行或手機銀行操作，網路操作地址顯示在境外。但是，這些帳戶的開戶人都沒有出過境。經過調查，只有金某的兒子長期滯留境外，並且與網路操作地址相吻合，由此推測，金某就是這些帳戶的實際控制人。

警方透過對可疑帳戶進行深入調查發現，向金某控制帳戶匯款的人員大多數具有境外留學或多次短期出入境的經歷，此外他的相關帳戶還顯示，與境內其他疑似地下錢莊的帳戶存在資金往來紀錄。

警方判定金某涉嫌利用其控制的銀行帳戶提供非法換匯服務，同時，存在與國內其他地下金錢進行交易的行為，涉嫌非法經營犯罪。警方決定對金某進行立案偵辦。

經調查，警方發現，金某不僅涉嫌地下錢莊交易，所控制帳戶中的大量資金還匯入從事境外虛擬貨幣交易的李某所控制的帳戶。辦案人員合力調取了與金某相關的可疑銀行交易記錄2000多萬條，又從中梳理出上千個可疑帳戶。這些帳戶的開戶地涉及大陸十個省市，資金交易量超百億元。

大陸國家外匯管理局工作人員表示，綜合運用多種分析工具進行數據比對發現，有大量資金集中轉移到了境內一名李某個人控制的多個銀行帳戶，這些資金只進不出。

警方表示，李某是一縣級城市紡織企業的普通員工，但名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身分不符。經過調查，取得了李某大量非法買賣虛擬貨幣的證據。

警方發現，李某另一個身分是專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某透過境外虛擬貨幣交易平台，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動的情況下，仍與其開展虛擬貨幣的買賣業務，幫助地下錢莊非法匯兌，已經涉嫌犯罪。

大陸國家外匯管理局青島市分局工作人員徐瀟表示，地下錢莊從「客戶」那裡收取了人民幣後，就去購買虛擬貨幣，再透過境外交易平台將虛擬貨幣賣出去，就可以獲得他們所需要的外幣資金。這個過程實現了人民幣和外幣的轉換，這構成了非法買賣外匯的違法行為。

經過6個月的偵查，辦案人員在摸清該犯罪集團的組織架構、身分資訊及活動規律等情況後集中部署收網行動。大陸各地警方聯動，在半個月內共抓獲同案嫌疑人74名。