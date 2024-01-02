　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

同事竟是隱藏富豪！紡織廠上班「擁200億」…警挖出驚天大案

▲浙江湖州紡織生產車間。（圖／CFP）

▲紡織廠員工銀行擁50億。（示意圖／CFP，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

青島一縣級城市紡織企業的李姓員工，被發現名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水高達50多億元人民幣（約新台幣213億元）。警方順藤摸瓜，破獲了一起特大地下錢莊案，涉案金額高達158億元（人民幣，下同），逮捕犯罪嫌疑人74人，涉及中國大陸17個省及直轄市。目前，案件已移送檢察院審查起訴。

據《央視網》報導，2022年11月，青島警方收到金某等人帳戶可疑交易線索，經初步調查，千餘個帳戶每天的流水在300萬元以上，總交易金額高達20多億元。這些大額資金有全天候高頻操作、快進快出等特徵，引起了警方的注意。

警方表示，這些帳戶是透過網路銀行或手機銀行操作，網路操作地址顯示在境外。但是，這些帳戶的開戶人都沒有出過境。經過調查，只有金某的兒子長期滯留境外，並且與網路操作地址相吻合，由此推測，金某就是這些帳戶的實際控制人。

警方透過對可疑帳戶進行深入調查發現，向金某控制帳戶匯款的人員大多數具有境外留學或多次短期出入境的經歷，此外他的相關帳戶還顯示，與境內其他疑似地下錢莊的帳戶存在資金往來紀錄。

警方判定金某涉嫌利用其控制的銀行帳戶提供非法換匯服務，同時，存在與國內其他地下金錢進行交易的行為，涉嫌非法經營犯罪。警方決定對金某進行立案偵辦。

經調查，警方發現，金某不僅涉嫌地下錢莊交易，所控制帳戶中的大量資金還匯入從事境外虛擬貨幣交易的李某所控制的帳戶。辦案人員合力調取了與金某相關的可疑銀行交易記錄2000多萬條，又從中梳理出上千個可疑帳戶。這些帳戶的開戶地涉及大陸十個省市，資金交易量超百億元。

大陸國家外匯管理局工作人員表示，綜合運用多種分析工具進行數據比對發現，有大量資金集中轉移到了境內一名李某個人控制的多個銀行帳戶，這些資金只進不出。

警方表示，李某是一縣級城市紡織企業的普通員工，但名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身分不符。經過調查，取得了李某大量非法買賣虛擬貨幣的證據。

警方發現，李某另一個身分是專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某透過境外虛擬貨幣交易平台，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動的情況下，仍與其開展虛擬貨幣的買賣業務，幫助地下錢莊非法匯兌，已經涉嫌犯罪。

大陸國家外匯管理局青島市分局工作人員徐瀟表示，地下錢莊從「客戶」那裡收取了人民幣後，就去購買虛擬貨幣，再透過境外交易平台將虛擬貨幣賣出去，就可以獲得他們所需要的外幣資金。這個過程實現了人民幣和外幣的轉換，這構成了非法買賣外匯的違法行為。

經過6個月的偵查，辦案人員在摸清該犯罪集團的組織架構、身分資訊及活動規律等情況後集中部署收網行動。大陸各地警方聯動，在半個月內共抓獲同案嫌疑人74名。

ET快訊
日航爆炸羽田機場跑道全關閉！乘客不知所措：我不能回家了
快訊／海保廳飛機「送物資到石川」撞日航客機！
快訊／火勢狂燒！　羽田機場4條跑道全面關閉
快訊／海保廳飛機失蹤5人找到了！
快訊／日航撞上保安廳飛機爆炸！岸田文雄發聲了
日航撞上保安廳飛機！　降落雷達圖曝光
快訊／日航飛機爆炸　內部畫面曝光
快訊／擦撞日航客機！　海保廳定翼機上6人「5人生死未卜」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子拿錯行李「疑有壯陽藥材」？　穿短袖崩潰喊：這裡零下20度

同事竟是隱藏富豪！紡織廠上班「擁200億」…警挖出驚天大案

惡漢當街毆打老人…下秒脫褲「掏鳥騎乘」羞辱影片瘋傳　警方回應了

「科目三」超絲滑舞蹈完整版曝光！　原編舞者大秀高難度機械舞

中美建交45週年　習近平拜登元旦互致賀信

逛夜市被宰！正妹「大戰闆娘」　 一票人看完影片狂歪樓：挺美眉

男子花8千買包金飾品！拿去典當獲23萬元　一連爽騙61萬

向大陸招手！　泰國總理宣布：中泰3月起永久互相免簽

獨家／張誌家最後揮棒身影曝光　「背號77」赴廣東中山慢投壘球賽

流感衝擊！國泰航空機師缺勤多　台北等6城市一周34航班將取消

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

男子拿錯行李「疑有壯陽藥材」？　穿短袖崩潰喊：這裡零下20度

同事竟是隱藏富豪！紡織廠上班「擁200億」…警挖出驚天大案

惡漢當街毆打老人…下秒脫褲「掏鳥騎乘」羞辱影片瘋傳　警方回應了

「科目三」超絲滑舞蹈完整版曝光！　原編舞者大秀高難度機械舞

中美建交45週年　習近平拜登元旦互致賀信

逛夜市被宰！正妹「大戰闆娘」　 一票人看完影片狂歪樓：挺美眉

男子花8千買包金飾品！拿去典當獲23萬元　一連爽騙61萬

向大陸招手！　泰國總理宣布：中泰3月起永久互相免簽

獨家／張誌家最後揮棒身影曝光　「背號77」赴廣東中山慢投壘球賽

流感衝擊！國泰航空機師缺勤多　台北等6城市一周34航班將取消

快訊／日航客機爆炸瞬間畫面曝光

橘貓不開心！肥嘟嘟臉露出「超殺眼神」　媽捧起嘆：到底要氣多久

保險公司仍然承保　馬士基逾30艘貨櫃船仍安排走紅海

重電飆股華城去年漲最多　2024首日並列5檔注意股

等15年成功配對！東森員工捐骨髓救人　自主發起公益講座號召更多人響應

台2線2車碰撞「2乘客受傷困車上」！現場單向通行

羽田機場2機擦撞起火！日航前機長批「太離譜」：疑指揮系統出錯

日航爆炸羽田機場跑道全關閉！乘客不知所措：我不能回家了

統一獅春訓8日開跑　亞太棒球村4天開放球迷進場

民眾黨3項動員令！黃國昌：年輕人投票率達85％　柯文哲就會當選

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

大陸熱門新聞

2023中國十大考古發現（下）

獨家／張誌家最後揮棒身影曝光

逛夜市被宰！正妹大戰闆娘影片網歪樓：挺美眉

公司為裁員搬到秦嶺！員工一離職就回市區

2023中國十大考古發現（上）

惡漢當街打老人…下秒脫褲「掏鳥騎乘」羞辱影片瘋傳

爺爺忘買玩具！孫女大哭　阿祖心疼：去買啦

擁6套房不住！一家8口住飯店驚人花費曝

國台辦：蔡英文路線是台獨、害台路線

紡織廠員工名下擁200億！警挖出驚天大案

男子花8千買包金飾品！拿去典當獲23萬元

向大陸招手！　泰國總理宣布：中泰3月起永久互相免簽

男子送「43元玫瑰」！遭女友嫌棄太便宜

陸多場跨年煙火遭取消！改成一起放氣球

更多熱門

相關新聞

全球最長海底隧道啟動「盾構掘進」穿海作業

全球最長海底隧道啟動「盾構掘進」穿海作業

大陸「海天號」盾構機（潛盾機，下同）昨（30）日在青島港碼頭啟動刀盤，代表青島膠州灣第二隧道南線主線隧道開始進行掘進工程，這座目前世界上建設規模最大、長度最長的海底道路隧道主體正式實施穿海作業。

陸女神似楊冪！　男守地鐵站「想每天看她一眼」

陸女神似楊冪！　男守地鐵站「想每天看她一眼」

「今晚要懲罰妳」！老師查寢猥褻女學生

「今晚要懲罰妳」！老師查寢猥褻女學生

錢莊業者性侵孝順孫女　判刑定讞

錢莊業者性侵孝順孫女　判刑定讞

欠錢無力償還　鐘錶行師傅A客人30支名錶抵債

欠錢無力償還　鐘錶行師傅A客人30支名錶抵債

關鍵字：

地下錢莊青島涉案金額特大案件紡織企業

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

即／羽田機場飛機起火原因曝！撞海上保安廳飛機

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

即／日航客機羽田機場爆炸！機上367人逃出

61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜

日本地震誤報　氣象廳道歉

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面