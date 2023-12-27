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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女神似楊冪！　癡男守地鐵站尾隨「想每天看她一眼」

▲女子因長得像楊冪，在地鐵站被男子尾隨長達2周。（圖／翻攝自微博／楊冪）

▲女子因長得像楊冪，在地鐵站被男子尾隨長達2周。（圖／翻攝自微博／楊冪）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名女子感覺到最近2周搭地鐵出站時，總感覺有人在背後尾隨一段路，雖然對方並未做出進一步舉動，但還是讓她心生害怕，因此決定報警。尾隨人的男子被警方帶回調查後，一開始情緒激動拒絕承認，後來才坦承，原來是因為喜歡藝人楊冪的關係，覺得該女子神似楊冪，才會想每天看看她。

綜合陸媒報導，山東青島女子小美（化名）最近2周察覺到在地鐵站內都會遭到一名男子尾隨，對方始終保持距離，沒有任何搭訕或肢體接觸，但這種未知讓她擔心受害，因此決定報警。

▲楊冪身穿一身黑白色高訂禮服，穿梭在大賣場。（圖／翻攝自微博／楊幂工作室）

▲楊冪外型姣好。（圖／翻攝自微博／楊幂工作室）

警方調閱監視器後發現確實有一名男子小明（化名），每天都會在相當時間出現在相同地點，等待小美的到來，接著尾隨對方走上樓梯再走一段路後，才轉身離去。

小明被帶回警局偵訊，起初激動堅決否認跟蹤小美，後來終於鬆口說其實小美與他心愛的藝人楊冪長得相當神似，也沒有想對對方做什麼，就是想每天能在地鐵站看她一眼，其他什麼都沒做，他因為覺得自己38歲了還追星很丟臉，才會不承認跟蹤別人。

警方要小明寫下保證書，之後警方還在地鐵站穿便衣輪流值守，確保小明沒再出現後才撤離。

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