利息收300％！錢莊業者趁孝順孫女祖父住院需錢　收錢性侵

▲錢莊業者企圖性侵孝順孫女，但因對方月事來，改口交得逞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地下錢莊李姓業者，2021年間趁著孝順的孫女小柔（化名）因為祖父住院需要用錢，借出3萬2千元，並收取高達300％的利息；李男還利用機會，強壓小柔頭部口交，性侵得逞。一二審均將李男判刑3年5月與4月（得易科罰金）。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，2021年6月間，小柔因祖父住院急需用錢，透過臉書通訊軟體Messenger，與李男聯繫，雙方約在小柔家中簽約給錢。李男到場後，小柔將李男帶進房間內，雙方議定借款4萬元，並約定每個月為1期，每期利息8千元，為期1年。

沒想到李男還沒給錢就起色心，將小柔撲倒在床上企圖硬上，後來因小柔生理期，李男改強壓小柔頭部，口交得逞。李男完事後帶著小柔前往取款，並簽下「借款契約（借據）」、「債務人出具之借據」、「現金保管條」及「借據」各1份及2張本票，簽立借款金額及票面金額均為實際借貸金額的2倍、8萬元，小柔也簽寫姓名、年籍資料等。

李男這時又說預收第一期利息8千元，最後只給小柔3萬2千元。總計李男打算收取1年12期高達9萬6千元的利息，為300％的高利貸。小柔勉力支付5期共4萬元利息後，終於無力支付，報警處理，警方逮捕李男，檢方依照「強制性交」、「重利」等罪嫌提起公訴。

法院審理時，李男否認犯罪，辯稱雙方情投意合。但法院根據諸多客觀證據，證明李男說謊，一二審均將他判刑3年5月、4月（得易科罰金）。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，李男將發監執行。此外，小柔也起訴求償40萬元，法院今年8月間判決李男須給付20萬元確定。