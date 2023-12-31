全球最長海底隧道啟動「潛盾」穿海作業　完工後具「客貨運」功能

▲青島膠州灣第二隧道南線主線隧道開始進行潛盾掘進工程。（圖／翻攝新黃河客戶端，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「海天號」盾構機（潛盾機，下同）昨（30）日在青島港碼頭啟動刀盤，代表青島膠州灣第二隧道南線主線隧道開始進行掘進工程，這座目前世界上建設規模最大、長度最長的海底道路隧道主體正式實施穿海作業。

《濟南時報》報導，膠州灣第二隧道為主線隧道加中間服務隧道形式，兼具客運與貨運車輛跨海通道的功能。總開挖土石方量超過600萬立方米（公尺），超越日本青函海底隧道和英法海峽隧道，為目前世界海底隧道建設史上規模最大，也是最大斷面鑽爆法與盾構法對接的海底隧道。

據了解，膠州灣海底地質條件複雜，「海天號」盾構機始發即入海，需長距離穿越複雜多變、軟硬不均及斷裂帶地層，同時，該段隧道最大埋深95公尺，水土壓力巨大，相當於拳頭大小面積上承受接近100公斤的重量。

青島膠州灣第二隧道完工後，將連接青島主城區和大陸國家級青島西海岸新區，設計時速為80公里，工程主線全長17.48公里，隧道全長14.37公里，其中，海域段9.95公里。這次潛盾掘進距離3.255公里，由青島港碼頭內向西海岸方向前進，與鑽爆段隧道對接，並在海底洞室內進行潛盾機接收、拆解等做工作。