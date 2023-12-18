老師酒後查寢！猥褻女學生　陸校方稱：怕耽誤考試不開除

▲鄭老師酒後查寢時對女學生猥褻。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東一高三女學生近日在網上痛訴狼師的行徑，稱該名男老師趁巡查宿舍寢室時，對她摟抱摸臉，甚至說出「今晚要懲罰妳」等曖昧恐嚇的話語。警方16日表示，對該名鄭姓老師行政拘留10日。女同學表示，學校向她的家人說，因怕耽誤高考，暫不開除鄭老師。

據《新浪新聞》報導，12月15日，山東青島一女高中生在網上發文稱，12月9日晚上室友都不在，她的班主任鄭老師酒後查寢時，對她進行猥褻，「他一邊責怪我不鎖門，一邊動手開始摟抱我，嘴裡說著『如果我今晚就要犯錯呢』、『我要是什麼也不顧了呢』、『反正我今晚要懲罰妳，讓妳長長記性』。」

▼鄭老師聯繫女學生家長試圖向本人道歉。（圖／翻攝自微博，下同）

女學生說道，當時鄭老師還說她一定不敢去檢舉他，「我覺得被威脅，認為他要以老師的身分對我做不好的事，如果我檢舉他之後，是不是就沒辦法繼續在學校念書了？我當時腦中一片空白，全身僵直，他抱緊我並將鼻子嘴巴貼在我的耳窩邊。」

所幸，舍監阿姨發現，該女學生的寢室內有動靜，開了走廊的燈。鄭老師才落荒而逃。該女學生16日曬出一份行政處罰決定書，鄭老師猥褻的違法行為成立。

▲決定書顯示，鄭老師猥褻的違法行為成立。（圖／翻攝自微博）

事後幾日，女學生再度發文表示，學校給了她和家人，三個不公開此事的荒唐理由，一是怕耽誤其他學生高考，目前不能將鄭老師開除；二是不能將這件事坦白給鄭老師的妻子，其在該校擔任生物老師，家人也是無辜的一方；三是要顧及鄭老師的社會形象和抗壓能力，這個事一旦公之於眾，他承受不了壓力去自殺怎麼辦。

報導指出，校方工作人員昨（17）日表示，「學校會依法依規對老師進行處分，涉事老師接下來是否還會留校任職，需學校處理結果出來後才能知道。」而對於為何男老師能進出女學生宿舍，校方則認為是當事人的隱私不方便回應。

▲女學生將事發經過發上網。（圖／翻攝自微博）