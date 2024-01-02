宜蘭縣積極推動性平　獲金馨獎優等獎+性別平故事獎雙肯定

▲2日宜蘭縣務會議上，21個努力耕耘性平業務的縣府團隊成員獲表揚。。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府積極推動性別平等，2023年榮獲第21屆金馨獎優等獎及性別平等故事獎雙重肯定，特於今(2)日縣務會議上，將這項榮耀及獎金致贈給21個努力耕耘性平業務的縣府團隊成員。

宜蘭縣長林姿妙表示，縣府十分重視性別平等與婦女權益推動，縣府團隊總動員投入推動性別平等政策，成果豐碩；無論是在本縣府所屬部門及風景區等服務中心，於男廁設置尿布檯，提供更方便的環境，讓父母雙方均能共同照顧幼兒。也提供免費的衛生棉，供所有需要的人索取，讓女性能夠更自在地面對生理需求。另外，透過性別平等促進委員會，及跨局處性別議題合作計畫，進而營造宜蘭縣性別友善環境。

此次除獲金馨獎優等獎外，縣府勞工處也以「創造『新』生活，我是專業幸福管家，我驕傲！宜蘭縣家事服務管理中心整合計畫」藉由設置家事服務管理中心，讓許多經濟弱勢家庭者，充實職業技能，開創新事業、新人生。

宜縣政府說，仍將持續不斷的精進推動性別平等業務，透過跨域及公私協力的合作方式，辦理各項性平創新措施，讓性平意識落實在生活細節中，深入宜蘭縣各個角落，讓宜蘭成為平等、包容、多元共融的性別友善城市，一起拼出宜蘭性別平等好生活！